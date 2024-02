„PAWG“: Was bedeutet die Abkürzung in der Jugendsprache?

Soziale Medien sind voll mit Abkürzungen und Slang-Begriffen, die in bestimmten Bubbles regelmäßig fallen, für Außenstehende aber möglicherweise nicht verständlich sind. Stöbert ihr bei Instagram, TikTok oder X, begegnet ihr möglicherweise dem Ausdruck „pawg“. Was bedeutet das in der Jugendsprache?

„Pawg“ ist eine Abkürzung und hat seinen Ursprung im Englischen. Es handelt sich um einen Begriff, der vor allem in der Hip-Hop-Szene oft verwendet wird.

„PAWG“: Das steckt hinter der Abkürzung

„Pawg“ ist die Abkürzung für „phat a** white girl“. Es ist also eine Abkürzung für „weiße Frauen mit einem wohlgeformten Hinterteil“. „Phat“ ist ein Kunstwort aus dem Englischen. Auch wenn es wie „fat“ („fett“) ausgesprochen wird, meint man damit nicht die Körperform. Stattdessen handelt es sich um einen Begriff mit einer positiven Bedeutung. Das kann so viel wie „wunderbar“, „hervorragend“ oder „exzellent“ bedeuten. Seit einigen Jahren gibt es den Ausdruck auch in der deutschen Jugendsprache. Er kann als „Nachfolger“ des Ausdrucks „cool“ verstanden werden, ist mittlerweile aber auch langsam veraltet.

„PAWG“: Bedeutung und Beispiele in der Rap- und Jugendsprache

„Pawg“ ist normalerweise kein abwertender Begriff, sondern wird in Rap-Songs als Art „Kompliment“ für attraktive weiße Frauen verwendet. Es ist kein Ausdruck für übergewichtige Frauen, sondern zielt ausschließlich auf ein „wohlgeformtes“ Hinterteil ab. Der Begriff wird von zahlreichen US-Rappern verwendet, zum Beispiel in diesen Songs:

„Phat ass white girl got mе dreaming. That bitch ain’t fire“ – „PAWG“ von T. Flores

„PAWG, P. A. W. G. Phat ass white girls. What you like bro? I like phat ass white girls, the big type.“ – „PAWG“ von Lil Yachty

„I've so many pawg bitches. Phat ass white girls.“ – „PAWG“ von Brother Kooda

In sozialen Netzwerken wie X (Twitter) oder Instagram wird der Begriff in verschiedenen Situationen verwendet. Oft fällt das Wort in harmlosen Gesprächen in verschiedenen Hip-Hop-Bubbles, manchmal stößt man aber auch auf „NSFW“-Inhalte. Einige Beispiele für die Verwendung von „pawg“ im Deutschen aus Twitter:

Zusammen mit „pawg“ wird oft auch das Pfirsich-Emoji benutzt. Das bedeutet es.

