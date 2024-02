WhatsApp: Vorwahl 0092 schreibt oder ruft an – was soll das?

Immer wieder bekommt man auf dem Smartphone Nachrichten oder Anrufe von unbekannten Nummern. Derzeit kursieren besonders viele unbekannte Kontaktaufnahmen mit der Vorwahl 0092 beziehungsweise +92. Aus welchem Land ist die Vorwahl und was sollte man tun, wenn man von so einer Nummer kontaktiert wird?

Die Vorwahl 0092 (+92) gehört zu Pakistan. Kennt ihr niemanden, der aus dem Land stammt oder sich dort gerade befindet, solltet ihr auf solche Nachrichten oder Anrufe nicht reagieren.

Vorwahl 0092: Anrufe & Nachrichten bei WhatsApp

Bei WhatsApp kursieren verschiedene Betrugsmaschen. Durch verschiedene gehackte Datenbanken mit gestohlenen Kundendaten, aber auch durch eigenes Verschulden, etwa die Teilnahme an dubiosen Gewinnspielen, kann die eigene Telefonnummer bei Betrügern landen. Das kann eine Ursache sein, wenn man plötzlich von einer Nummer mit der Vorwahl 0092 kontaktiert wird. Bekommt man Nachrichten über WhatsApp von Nummern aus Pakistan, stecken dahinter meist folgende Maschen:

Besonders „beliebt“ ist bei Betrügern derzeit die „Hallo Mama“- oder „Hallo Papa“-Masche. Dabei werden Leute unter dem Vorwand angeschrieben, dass ihre Kinder eine neue Handynummer haben, die man speichern soll. Im Gesprächsverlauf wird man von den Betrügern, die ausgeben, der eigenen Nachwuchs zu sein, darum gebeten, Geld zu überweisen. Das Geld wird angeblich benötigt, weil man zum Beispiel das neue Telefon noch bezahlen muss. Ignoriert solche Anfragen . Habt ihr tatsächlich Kinder, meldet euch direkt bei der alten, bekannten Nummer und überprüft, ob sie tatsächlich nicht mehr existiert.

. Habt ihr tatsächlich Kinder, meldet euch direkt bei der alten, bekannten Nummer und überprüft, ob sie tatsächlich nicht mehr existiert. Manchmal werden auch dubiose Job-Angebote von fremden Nummern per WhatsApp-Nachricht verschickt. Betrüger wollen so Daten sammeln oder Nutzer zu Fake-Zahlungen überreden, die zum Beispiel scheinbar für die Weiterbearbeitung des Job-Angebots notwendig sein sollen. Seriöse Job-Angebote werden nicht per WhatsApp übermittelt, schon gar nicht aus dem Ausland. Ihr solltet also auch verlockenden Angeboten widerstehen.

Teilweise wird man in WhatsApp-Nachrichten von Nummern mit 0092-Vorwahl auch bedroht. Dann wird von den Fremden angegeben, dass man zum Beispiel Fotos gestohlen oder pikante Aufnahmen über die Webcam oder Smartphone-Kamera gemacht hat. Es wird eine Zahlung gefordert, ansonsten werden die Bilder öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich aber normalerweise um leere Drohungen und ihr braucht nicht befürchten, dass ihr online bloßgestellt wurdet.

Anrufe aus Pakistan: Das kann dahinterstecken

Bei unbekannten Anrufen aus Pakistan oder anderen Ländern solltet ihr nicht zurückrufen. Dabei handelt es sich meist um „Ping“-Anrufe. Das bedeutet, Kriminelle lassen nur kurz anklingeln, um Neugier beim Angerufenen zu wecken. Ruft man zurück, kann hinter der Nummer eine Service-Nummer stecken, bei der pro Minute sehr hohe Gebühren zugunsten der Betrüger berechnet werden.

Ganz gleich ob per WhatsApp oder direkt bei eurer Handy-Nummer: Ihr könnt euch vor unbekannten Anrufern schützen und solche Kontakte blockieren. Bei WhatsApp könnt ihr zum Beispiel die Kontaktaufnahme von allen unbekannten Teilnehmern sperren:

Tippt dafür auf die drei Punkte, um die Einstellungen zu öffnen. Ruft den Bereich „Datenschutz“ auf. Scrollt nach unten und wählt den Abschnitt „Anrufe“. Aktiviert die Option „Anrufe von Unbekannt sperren“.

Danach werdet ihr nicht mehr von solchen Anrufen gestört. Ihr seht die Telefonate aber immer noch im Chat-Verlauf. Reagiert darauf ebenso wenig wie auf eingehende Nachrichten, die ihr nicht zuordnen könnt. Entsprechende Teilnehmer könnt ihr über die drei Punkte im Chat-Verlauf blockieren.

Was kann bei solchen unbekannten Nummern passieren?

Solche Maschen gibt es nicht nur mit Nummern aus Pakistan, sondern mit nahezu allen internationalen Vorwahlen und natürlich auch aus Deutschland. Seid also auch wachsam, wenn ihr von jemandem mit einer Vorwahl wie +49, +967, 0034 oder 0033 kontaktiert werdet.

Habt ihr per WhatsApp-Nachricht bereits geantwortet, entstehen euch zunächst keine Kosten. WhatsApp-Mitteilungen kosten ins Ausland nichts. Das gilt auch für Anrufe innerhalb von WhatsApp.

Habt ihr eine 0092-Nummer über euer normales Handynetz angerufen, überprüft eure Mobilfunkrechnung. Stellt ihr hier eine hohe Anrufgebühr fest, kontaktiert den Mobilfunkanbieter. Habt ihr bereits persönliche Informationen wie Kontonummern oder Adressen an fremde Teilnehmer mitgeteilt, meldet euch bei eurer Bank. Gegebenenfalls müssen Kreditkarten oder Ähnliches gesperrt werden. Behaltet auch eure Kontoauszüge im Auge und seid aufmerksam, falls in nächster Zeit weitere Anrufe unbekannter Nummern eingehen, die euch zum Beispiel Abos andrehen oder in andere Kostenfallen tappen lassen wollen.

