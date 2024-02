WhatsApp Web: QR Code scannen & Gerät hinzufügen geht nicht?

Über WhatsApp Web kann man nicht nur per App, sondern auch bequem am PC über den Browser per WhatsApp chatten. Um den eigenen WhatsApp-Account auf den PC zu bringen, müsst ihr WhatsApp Web öffnen und den dort angezeigten QR-Code mit dem Smartphone einscannen. Manchmal geht das aber nicht und man erhält lediglich die Meldung „Gerät hinzufügen geht nicht“.

Eine eindeutige Ursache, warum man sich nicht bei WhatsApp Web anmelden kann, gibt es nicht. Mit den folgenden Schritten könnt ihr das Problem aber wahrscheinlich beheben. Was kann man tun, wenn der WhatsApp Web QR Code nicht lädt oder nicht erkannt wird?

Video: WhatsApp Web – So funktioniert der Dienst

WhatsApp Web: QR Code scannen – so geht es

WhatsApp Web steht sowohl für Android- als auch für iPhone-Nutzer zur Verfügung. Für die Anmeldung öffnet man im Browser diese Seite: Zu WhatsApp Web. In der App auf dem Smartphone tippt man rechts oben auf die drei Punkte und wählt dann die Option „Verknüpfte Geräte“. Anschließend wird die Kamera aktiviert und man kann den Code auf dem PC-Bildschirm einscannen. In einigen Fällen lässt sich der WhatsApp-Account aber nicht hinzufügen und man erhält lediglich eine Fehlermeldung sowie den Hinweis, es „später noch einmal“ zu versuchen.

Mit diesen Tricks holt ihr alles aus der Browser-Version von WhatsApp raus:

Durch das Scannen des QR-Codes werden die benötigten Daten eures WhatsApp-Accounts vom Smartphone in den Browser übertragen. Geht für das Einscannen wie folgt vor:

Öffnet WhatsApp Web im Browser. Der QR-Code wird direkt angezeigt. Dort wird auch angezeigt, wie ihr die Funktion zum Scannen des WhatsApp Web-QR Codes auf eurem Smartphone erreicht.

WhatsApp Web: Gerät kann nicht hinzugefügt werden?

Falls sich der QR-Code nicht scannen lässt beziehungsweise der Code gar nicht angezeigt oder erkannt wird, kann das mehrere Ursachen haben. Nachfolgend findet ihr einige Ansätze, über welche ihr Fehler bei der Darstellung und Erkennung des QR-Codes aus der Welt schaffen könnt.

Stellt sicher, dass ihr die aktuellste Version von WhatsApp auf dem Smartphone installiert haben müsst. Hier erfahrt hier, wie ihr immer das neueste WhatsApp-Update installieren könnt.

Beachtet auch, dass sich euer B rowser auf dem neuesten Stand befinden muss.

muss. WhatsApp weitet das Angebot unterstützter Browser ständig aus, derzeit funktioniert WhatsApp Web allerdings mit Google Chrome am zuverlässigsten.

am zuverlässigsten. Leert den Cache und löscht alle Cookies, um Fehler mit dem Browser auszuschließen.

Manchmal klappt der Login, wenn ihr einfach ein anderes Browserfenster nutzt.

Auch ein „Refresh“ der Seite hilft, Fehler zu verhindern. Drückt einfach F5 im aktuellen Browser-Tab.

Auch ein Computer-Neustart hilft, Login-Probleme zu beheben.

Stellt sicher, dass euer Smartphone sowie der PC mit dem Internet verbunden sind, damit die Anmeldedaten richtig übertragen und erfasst werden können.

Alternativ könnt ihr versuchen, WhatsApp Web im Browser in einem Inkognito-Tab bei Google Chrome zu öffnen.

Stellt weiterhin sicher, dass der Zugriff auf WhatsApp Web nicht über eine Firewall, einen Antiviren-Scanner, Browser-Add-ons oder ähnliches verhindert wird.

Eventuell liegt eine allgemeine Störung bei WhatsApp vor, so dass nicht nur das Scannen des QR-Codes nicht funktioniert, sondern der ganze Dienst versagt. Bei uns erfahrt ihr auch, wie man einen QR Code erstellen kann - online oder mit Generator.

