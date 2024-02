Bei Google Fotos kann man seine Foto-Sammlung online in der Cloud verwalten. Der Speicherplatz ist jedoch begrenzt. Eine allgemeine Option, um Speicherplatz zu sparen, ist das Aufräumen von doppelten Fotos. Wie sieht es bei Duplikaten in Google Fotos aus?

Manchmal kopiert man Bilder versehentlich oder verwaltet identische Fotodateien in unterschiedlichen Ordnern. Auf dem Smartphone-Speicher und der PC-Festplatte nehmen solche Duplikate oft unnötig Speicherplatz ein. Bei, Cloud-Speicher von Google Fotos sieht das hingegen etwas anders aus.

Google Fotos: Doppelte Bilder finden & löschen

Normalerweise dürften in Google Fotos gar keine echten Duplikate auftauchen. Google gleicht Bilder beim Upload in ihrer Größe und weiteren Eigenschaften wie dem Erstelldatum ab. Der automatisierte Duplikats-Check soll verhindern, dass Bilder unnötig in der Cloud auftauchen. Exakte Kopien werden also gar nicht erst mehrfach bei Google Fotos hochgeladen und nehmen dementsprechend keinen Speicherplatz ein.

Dennoch kann es vorkommen, dass manche Motive mehrfach im Online-Speicher zu finden sind. Das passiert vor allem dann, wenn das gleiche Bild unter verschiedenen Dateinamen gespeichert wird oder man ein Motiv verkleinert und zum Beispiel die Auflösung ändert. Auch bei anderen Abweichungen in den Metadaten handhabt Google solche Bilddateien als unterschiedliche Bilder. Es gibt im Foto-Dienst von Google jedoch keine Möglichkeit, solche Duplikate mit unterschiedlichen Dateieigenschaften automatisch zu finden. Um diese Dopplungen zu entfernen, muss man also seine Bildersammlung manuell aufräumen.

Wie lösche ich doppelte Fotos in Google Fotos?

Manchmal werden auch in der Fotos-App Bilder doppelt angezeigt, nachdem es vorher zu einem Absturz oder anderem Fehler am Smartphone gekommen ist. In solchen Fällen hilft es meist, den Cache und die Daten der Fotos-App zu löschen. Es handelt sich meist nur um einen Anzeigefehler, während die Bilder im eigentlichen Cloud-Speicher nur einzeln vorhanden sind:

Dafür öffnet ihr die Einstellungen eures Smartphones. Ruft den Bereich für die App-Verwaltung auf. Sucht den Eintrag für die Google-Fotos-App. Wählt hier den Bereich „Speicher und Cache“. Leert den Cache und löscht danach den Speicherinhalt der Fotos-App.

