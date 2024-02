Galaxy A55: Samsung nennt erste Details zum Nachfolger des Galaxy A54

Die Vorstellung des Galaxy A55 dürfte kurz bevorstehen. In den letzten Wochen sind in verschiedenen Leaks bereits Details zum Design und zur Ausstattung des Galaxy-A54-Nachfolgers durchgesickert. Jetzt hat Samsung selbst zwei Produktseiten angelegt, auf denen nicht nur der Name, sondern auch die Speicherkapazität enthüllt wird. Zu lange werdet ihr auf das neue Mittelklasse-Smartphone wohl nicht mehr warten müssen.

Samsung Galaxy A55 offiziell bestätigt

Samsung hat die Galaxy-S24-Smartphones mittlerweile vor einiger Zeit auf den Markt gebracht. Traditionell folgen einige Wochen später die neuen Mittelklasse-Smartphones der A-Klasse. Das Galaxy A55 ist bereits auf beeindruckenden Render-Bildern aufgetaucht. Erstmals bestätigt jetzt aber Samsung selbst die Existenz und enthüllt auf zwei Produktseiten die Speicherausstattung. Demnach wird das Galaxy A55 in zwei Versionen angeboten. Einmal mit 128 GB und dann noch mit 256 GB internem Speicher (Quelle: SamMobile).

Gewollt war die Veröffentlichung der Produktseiten mit ersten Details zu den Galaxy-A55-Smartphones von Samsung vermutlich nicht. Es passiert aber immer wieder, dass Hersteller oder Händler zu früh erste Details teilen. In dem Fall ist es aber halb so schlimm, denn der Name war eigentlich bekannt und die Speicherausstattung gab es schon beim Vorgänger. Viel mehr wurde nicht verraten. Im Grunde ist das nur eine Bestätigung dafür, dass die Präsentation kurz bevorsteht und die neuen Mittelklasse-Handys bald erscheinen.

Zum Vergleich könnt ihr euch das Samsung Galaxy A54 im Video anschauen:

Samsung Galaxy A54 im Hands-On

auf YouTube

Samsung Galaxy A55 wird sich verändern

Im Test vom Galaxy A54 hatte ich trotz des hohen Preises den Rahmen aus Kunststoff bemängelt, der die Qualitätsanmutung des doch recht teuren Smartphones schmälert. Genau das wird Samsung laut den letzten Leaks beim Galaxy A55 ändern. Es soll ein Metallrahmen zum Einsatz kommen, der dem Smartphone ein echtes Premium-Design verpasst. Es wird interessant sein zu sehen, was das Mittelklasse-Gerät damit kostet. Die aktuelle Version könnt ihr mittlerweile viel günstiger kaufen (bei Samsung anschauen).

