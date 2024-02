Joyn am Smart-TV – welche Geräte werden unterstützt?

Der TV-Streamingdienst „Joyn“ bietet euch viele Fernsehsender als Live-Stream – aber wie kann man diese auch auf dem TV ansehen? Auf welchen Smart-TVs die Joyn-App verfügbar ist und mit welchen Geräten ihr die Live-Streams von Joyn noch auf den großen Bildschirm bringen könnt, erfahrt ihr hier.

Auf dem Smartphone oder Tablet (Android | iOS) kann man Joyn über die App sehen. Am Laptop kann man die Live-Streams und Videoinhalte einfach über den Browser anschauen. Aber was braucht man, wenn man die Fernsehsender eben auch mal auf dem Fernseher selbst sehen möchte?

Anzeige

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Streaming-Sticks, Set-Top-Boxen & Konsolen

Amazon Fire-TV-Geräte

Apple TV (ab tvOS 12)

Chromcast (via Google Cast)

Magenta TV One Box & Stick

Sony PlayStation 4 & 5

Anzeige

Fire TV Stick 4K Max Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 16:44 Uhr

Smart-TVs

Amazon Fire TV

Android Smart-TVs (Philips, Sony & mehr)

LG (ab 2016)

Panasonic (ab 2017)

Samsung (ab 2016)

VIDAA (ab 2020)

Anzeige

Bildquelle: GIGA

PC / Laptop

Wenn ihr keines der oben genannten Geräte besitzt, könnt ihr alternativ auch einfach euren Laptop (oder PC) per HDMI-Kabel an euren Fernseher anschließen. Mit der aktuellen Browser-Version von Chrome, Firefox, Safari oder Edge könnt ihr dann auch so Joyn auf den TV bringen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.