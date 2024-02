Pro7-Mediathek: Sendung verpasst? Hier kostenlos sehen

Die Pro7-Mediathek hilft euch in den meisten Fällen aus, wenn ihr die letzte Folge eurer Serie verpasst habt, eine Sendung in der Wiederholung sehen wollt oder das Ende eines Films nachholen möchtet. Wo ihr die kostenlosen Inhalte der ProSieben-Mediathek seht und alle wichtigen Infos dazu, lest ihr hier.

Wo ist die Mediathek von Pro7?

Auf der eigenen Webseite von ProSieben gibt es keine Mediathek mehr. Das liegt daran, dass der Streamingdienst „Joyn“ von ProSiebenSat.1 selbst stammt und mittlerweile auch als Mediathek für die verschiedenen Sender dient. Wenn ihr also die kostenlosen Inhalt von ProSieben als Video-on-Demand sucht, werdet ihr bei Joyn fündig:

Auf dem Mobilgerät

Auf dem Android-Smartphone und -Tablet sowie iPhone und iPad habt ihr über die Joyn-App vollen Zugriff auf die Mediathek von ProSieben und den anderen Sendern des Medienhauses:

Joyn | deine Streaming App Joyn GmbH

Auf dem TV

Auch auf Smart-TVs und Streaming-Geräten wie dem Fire-TV-Stick oder Apple TV findet ihr im jeweiligen Shop die Joyn-App, um die Pro7-Mediathek zu erreichen. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Nicht alle Inhalte vorhanden?

Wie bei den meisten Senderangeboten im Netz, ist auch die Pro7-Mediathek bei Joyn an bestimmte Lizenzrechte gebunden. Aus diesem Grund sind die kostenlosen Inhalte für gewöhnlich nur 7 bis 14 Tage nach der Ausstrahlung im Fernsehen abrufbar. Liegt eine Folge oder ein Film weiter in der Vergangenheit, findet ihr diese nur in Ausnahmefällen im Video-on-Demand-Angebot. Darüber hinaus gibt es auch Filme, die aus Lizenzgründen gar nicht erst in der Mediathek aufgenommen werden.

Was bringt Joyn Plus+?

Auch die Mediathek des Privatsenders finanziert sich durch Werbung. Wenn euch die Werbeeinblendungen stören, könnt ihr diese durch ein „Plus+“-Abo (6,99 Euro im Monat) umgehen. Aber mit dem kostenpflichtigen Abo wird die Mediathek der ProSieben-Sender auch zu einem ernstzunehmenden Streamingdienst wie Netflix, Disney+ & Co. So bekommt ihr hier dann über 200 Serien und mehr als 800 Filme sowie exklusive Sendungen. Alle weiteren Vorteile lest ihr hier:

