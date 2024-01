„Sing“: Synchronsprecher der melodischen Tiere

Ob Schwein, Elefant oder Gorilla – eine Sache haben sie gemeinsam, die Tiere ergreifen das Mikrofon und rocken die große Bühne. Ihre einzigartigen Stimmen kommen jedoch nicht von ihnen selbst. Wir verraten euch, woher ihr die „Sing“- und „Sing 2“-Synchronsprecher kennt.

Mit melodischen Einlagen begleiten euch die Tiere von Sing durch ihren Animationsfilm. Sei es in Englisch oder Deutsch, viele der Sing Synchronsprecher sind bekannt aus Film und Fernsehen oder stehen selbst regelmäßig auf der Bühne mit ihren eigenen Songs.

Im Folgenden stellen wir euch die englischen und deutschen Synchronsprecher von Johnny, Rosita, Ashley und Co. aus „Sing“ und „Sing 2 – Die Show deines Lebens“ vor.

Die „Sing“-Synchronsprecher im Überblick

Die englische Besetzung der „Sing“-Charaktere kann sich sehen lassen, denn es stecken einige große Namen hinter den singenden Tieren. Neben Schauspielern wie Scarlett Johansson und Matthew McConaughey, gesellen sich weitere A-Lister hinzu.

Aber auch die deutschen Synchronsprecher von Sing sind nicht unbekannt. Schauspieler, Moderatoren und Musiker haben sich im Tonstudio versammelt und den Tieren eine Stimme für die deutsche Zuschauerschaft gegeben.

Matthew McConaughey & Daniel Hartwich als Buster Moon

Der Koala, der sein geliebtes Theater retten will und somit die Handlung von Sing erst in die Gänge setzt, wird im Originalton von Matthew McConaughey gesprochen. Der amerikanische Schauspieler und Oscar-Gewinner ist bekannt für seine Rollen in „Interstellar“, „The Wolf of Wallstreet“ und „Dallas Buyers Club“. Letztere brachte ihm den Oscar für den besten Hauptdarsteller ein.

Daniel Hartwich hat seinen Heimatsender in RTL gefunden und hat neben der deutschen Synchronarbeit für Buster Moon zahlreiche Fernsehformate moderiert. Darunter „Let's Dance“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Promi-Touchdown – Die Football-Show“.

Taron Egerton & Patrick Baehr als Johnny

Hin und her gerissen zwischen Familienkonflikten und persönlichen Träumen, wird Gorilla Johnny von Taron Egerton gesprochen. Der britische Schauspieler hat seine Gesangskünste auch in „Rocketman“ als Elton John unter Beweis stellen können. Als Mitglied der Kingsman ist Egerton als Eggsy in den ersten zwei „Kingsman: The Secret Service“-Filmen unterwegs.

Patrick Baehr bringt Johnny in die deutsche Fassung von Sing. Als Diddy Kong in „Der Super Mario Bros. Film“ konnte er eine Rolle in einem weiteren großen Animationsfilm ergattern.

Reese Witherspoon & Alexandra Maria Lara als Rosita

Die 25-fache Ferkel-Mutter hat ein Talent für das Singen und entwickelt sich wortwörtlich zu einer Rampensau. In der englischen Fassung leiht Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon ihre Stimme an Rosita. Den Oscar hat sich Witherspoon auch mit einer musikalischen Rolle geholt: In dem Drama „Walk the Line“ spielt sie Johnny Cashs Frau June und sang dabei vier Songs für den Film ein.

Alexandra Maria Lara steckt hinter der deutschen Stimme von Rosita. Die deutsch-rumänische Darstellerin könnt ihr in Filmen wie „25 km/h“, „Der Fall Collini“ und „The King's Man: The Beginning“ sehen.

Tori Kelly & Maximiliane Häcke als Meena

Die sanfte und schüchterne Elefantin Meena überzeugt mit ihrer kraftvollen Stimme. Diese erhält sie von der Sängerin und Songwriterin Tori Kelly.

Meenas deutsche Synchronstimme kommt von Maximiliane Häcke, die eine ganze Reihe an Synchronrollen unter ihrem Gürtel hat. Neben Prinzessin Lillifee hat sie ihre Stimme auch an Dr. June Moon in „Suicide Squad“, Shuri in all ihren Marvel-Auftritten und Aang im Computerspiel zu „Avatar – Der Herr der Elemente“ geliehen.

Seth MacFarlane & Klaas Heufer-Umlauf als Mike

Die Maus mit dem Napoleon-Komplex wird vom Macher von „Family Guy“ und „American Dad“, Seth MacFarlane, gesprochen. Der Schauspieler und Autor hat zudem Filme wie „Ted“ geschrieben und produziert.

Ihre deutsche Stimme erhält Mike die Maus von Klaas Heufer-Umlauf. Der ProSieben-Moderator ist für verschiedene Formate wie „Joko & Klaas gegen ProSieben“, seine eigene Sendung „Late Night Berlin“ und ehemals „Circus Halligalli“ bekannt.

Scarlett Johansson & Stefanie Kloß als Ashley

Stachelschwein Ash ist nicht Scarlett Johanssons erste Synchronrolle. Die Marvel-Darstellerin hat neben „Sing“ ihre Stimme an Prinzessin Mindy in „Der SpongeBob Schwammkopf Film“ und das sprechende Betriebssystem Samantha in „Her“ geliehen.

Die tierische Sängerin hat in der deutschen Fassung ihre Stimme von einer anderen Musikerin erhalten. Stefanie Kloß, Frontsängerin der Band Silbermond, sorgt für eine passende Besetzung des Stachelschweins mit der Elektrogitarre.

John C. Reilly & Olli Schulz als Eddie Noodleman

Der amerikanische Schauspieler John C. Reilly spricht Eddie das Schaf in der englischen Originalfassung. Eine größere Sprechrolle hatte er jedoch als Randale-Ralph in „Ralph reichts“ und „Chaos im Internet“. Vor der Kamera seht ihr ihn in Filmen wie „Licorice Pizza“ und „Kong: Skull Island“.

In der deutschen Fassung wird Eddie von Musiker Olli Schulz gesprochen. Schulz ist neben seiner Musikkarriere auch für seinen Podcast „Fest & Flauschig“ bekannt, den er mit Fernsehmoderator Jan Böhmermann seit 2016 wöchentlich ausstrahlt.

