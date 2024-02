Lego Masters All-Stars 2024: Heute Finale im TV & Stream

Im September lief die 5. Staffel von „Lego Masters“ bei RTL, bevor es mit der Staffel 6 weitergeht, hat RTL aber ein besonderes Schmankerl für alle Fans des kreativen Klemmbaustein-Wettbewerbs: „Lego Masters Allstars 2024“. Heute läuft die finale Folge um 20:15 Uhr bei RTL. Wo und wann ihr die Specials im Live-Stream und TV sowie alle vergangenen Folgen online in der Wiederholung sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Lego Masters Allstars 2024 im TV & Live-Stream

Seit dem 26. Januar 2024 zeigt RTL immer freitags um 20:15 Uhr den Allstar-Kampf der bisherigen Lego-Masters-Champions. In 4 Folgen treten hier die Teilnehmer der vergangenen Staffeln in Zweierteams gegeneinander um den Titel des „Lego Masters Allstar 2024“ an.

Ihr könnt die Sendung entweder direkt im Free-TV auf RTL sehen oder im Live-Stream über RTL+.

Sendetermine

Folge 1: 26.1.2024, 20:15 Uhr, RTL

Folge 2: 2.2.2024, 20:15 Uhr, RTL

Folge 3: 9.2.2024, 20:15 Uhr, RTL

Folge 4: 16.2.2024, 20:15 Uhr, RTL

Lego Masters Wiederholung im Stream

Wenn ihr eine Folge verpasst habt oder das Finale von Lego Masters nochmal in der Wiederholung sehen möchtet, könnt ihr die Staffeln 2 bis 5 sowie die Weihnachtsspecials von 2021 und 2022 bei RTL+ sehen (bei RTL anschauen).

Kostenlos waren die Folgen jedoch nur für kurze Zeit nach der Original-Ausstrahlung im TV. Aktuell gehören die Wiederholungen zum Premium-Angebot des RTL-Streamingdienstes. Wenn ihr also die vergangenen Folgen der Show nochmal sehen möchtet, müsst ihr zumindest das Abo ab 6,99 Euro im Monat abschließen.

Alle Informationen zu dem Angebot und Preisen der RTL-Plus-Abos lest ihr hier:

Lego Masters Staffel 6

Viel ist zur regulären Staffel dieses Jahres noch nicht bekannt. Aktuell sucht EndemolShine, die Produktionsfirma hinter der Show, jedoch bereits nach neuen Teilnehmern für die Ausgabe im Jahr 2024. Wenn ihr euch selbst als Meisterbauer bewerben wollt, könnt ihr hier euer Glück versuchen, wenn ihr folgende Anforderungen erfüllt:

„(Ehe-)Paare, Mütter und Väter mit ihren erwachsenen Kindern, Arbeitskollegen, Freunde – alle Paarungen sind denkbar, solange ihr zum Zeitpunkt der Produktion mindestens 18 Jahre alt seid und nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegt.“

Aufgrund der vergangenen Staffeln kann man davon ausgehen, dass die Produktion erneut gegen Mai beginnt und die Folgen der 6. Staffel dann erneut zwischen August und September bei RTL ausgestrahlt werden. Sobald weitere offizielle Informationen und konkrete Termine veröffentlicht werden, ergänzen wir das an dieser Stelle.

Ausstrahlungstermine

Staffel 1 (4 Folgen): 18.11.2018 – 9.12.2018

Staffel 2 (4 Folgen): 4.9.2020 – 25.9.2020

Staffel 3 (6 Folgen): 27.8.2021 – 28.9.2021

Fröhliche Weihnachten (1 Special): 23.12.2021

Staffel 4 (6 Folgen): 12.8.2022 – 17.9.2022

Winterchampion (4 Specials): 8.12.2022 – 29.12.2022

Staffel 5 (6 Folgen): 25.8.2023 – 29.9.2023

Allstars 2024: 26.1.2024 – 16.2.2024

Staffel 6 (TBA): voraussichtlich ab August 2024

