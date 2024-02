Marvel-Comeback nach 26 Jahren: Disney+ bringt Superhelden zurück

Kinder der 90er aufgepasst. Disney+ bringt in Kürze eine beliebte Superhelden-Serie zurück. Schon jetzt könnt ihr euch einen ersten Trailer ansehen, in dem Marvel-Helden wie Wolverine, Storm, Gambit und Cyclops in animierter Form gegen das Böse antreten.

Nach 26 Jahren: Marvel-Helden feiern Comeback

Die Avengers haben sich in den letzten Jahren als bekanntestes Superhelden-Team hervorgetan. In Fernsehern der 90ern gab es aber noch eine andere Gruppe Verbrechensbekämpfer, die die Herzen der Fans erobert haben. Jetzt sind die X-Men zurück. Die neue animierte Serie startet am 20. März exklusiv auf Disney+.

Die originale animierte Serie besteht aus fünf Staffeln, die zwischen Oktober 1992 und September 1997 ausgestrahlt wurden. In Deutschland liefen die Mutantenabenteuer ab September 1993 auf RTL. Trotz der langen Pause von mehr als 26 Jahren soll die neue Serie die Geschichte des Originals fortführen. Es gibt also hoffentlich ein gutes Recap. Auch viele der originalen Synchronsprecher kehren für die Stimmen der Helden im Originalton zurück.

Schaut euch hier den Trailer für Marvel Animation’s X-Men ’97:

Marvel Animation’s X-Men ’97: Die Superhelden-Serie kehrt zurück

Magneto wird Schulleiter: Neue Bedrohungen für die X-Men

Der Trailer für X-Men ’97 zeigt bereits einige bekannte Gesichter. Das Helden-Team ist zurück und muss gegen Feinde wie die Sentinels antreten. Die Rolle der Mutanten in der Gesellschaft wird offenbar ebenfalls wieder eine große Rolle spielen. Zuletzt zeigt auch Magneto seine beeindruckende Haarpracht und verkündet direkt, dass Xavier’s Schule für begabte Jugendliche nach dem Tod ihres Gründers in der originalen Serie jetzt ihm gehört.

Nach der Übernahme von 20th Century Studios durch Disney ist es für viele Fans nur eine Frage der Zeit, bis Marvel sich selbst an den X-Men versucht. Da Wolverine jetzt auch in Deadpool 3 auftaucht, ist auch ihr Auftritt im MCU wohl nicht mehr in weiter Ferne.

