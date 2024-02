„Marvel-Jesus“: Erster Trailer für Deadpool 3 verspricht Rettung des MCU

Deadpool 3 wird wieder blutig und brutal. In einem ersten Teaser-Trailer verspricht der Superhelden-Hit auch weitreichende Folgen für das gesamte MCU. Eine Marvel-Serie auf Disney+ wird dabei eine besonders zentrale Rolle spielen.

Deadpool Facts

Trailer für Deadpool 3: Ist das die Rettung des MCUs?

In seinem dritten Kino-Abenteuer wird Deadpool (gespielt von Ryan Reynolds) endlich ein Teil des Marvel Cinematic Universe. In einer Super-Bowl-Werbepause hat Disney jetzt einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen neuen Titel verrät und einige alte Bekannte zeigt.

Deadpool 3 trägt jetzt den offiziellen Titel „Deadpool & Wolverine“. Der X-Man mit den Klingenhänden (gespielt von Hugh Jackman) ist im Trailer allerdings nur für einen Sekundenbruchteil zu sehen. Dafür trägt er jetzt erstmals sein gelbes Kostüm aus den Comics.

Wesentlich wichtiger im Trailer ist der Auftritt der Time Variance Authority (kurz TVA). Die Organisation ist ein zentraler Bestandteil der Loki-Serie auf Disney+. Jetzt scheint sie dafür verantwortlich zu sein, dass Wade Wilson im gleichen Universum wie Iron-Man, Captain America und Co. landet. Deadpool bezeichnet sich dabei selbst als „Messias“ und „Marvel-Jesus“, der das MCU für immer verändern will. Tatsächlich kann das Film-Franchise aktuell kaum noch Leute ins Kino locken. The Marvels war dabei ein besonders übler Flop. Ein Retter wäre also mehr als willkommen.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer für Deadpool & Wolverine bei unseren Kollegen von Kino.de an:

Deadpool & Wolverine - Trailer Englisch

Deadpool & Wolverine: Alle X-Men im MCU?

Der kurze Teaser-Trailer verrät aktuell nur wenig zur Handlung von Deadpool & Wolverine. Dank dem Auftritt der TVA mit ihrem Zugang zum Multiversum können Fans aber ein wahres Cameo-Feuerwerk erwarten. Womöglich will der Film nicht nur Wolverine, sondern alle X-Men ins MCU eingliedern. Deadpool macht sich währenddessen wie gewohnt über sein eigenes Dasein als Comic-Charakter lustig. Diesmal gibt es auch Gags über Disney.

Deadpool & Wolverine startet am 26. Juli 2024 im Kino. Trotz der Übernahme von Disney behält der Film sein R-Rating und fällt damit vermutlich deutlich brutaler aus als die übrigen Filme des MCUs.