Lange war es ruhig um den nächsten Deadpool-Film. Jetzt meldet sich aber Ryan Reynolds persönlich zu Wort. Er gibt nicht nur ein Release-Datum bekannt, sondern verspricht auch die Rückkehr einer wahren Superhelden-Legende.

Deadpool Facts

Deadpool 3 bringt Wolverine zurück

Mit Deadpool 3 wird der Superheld mit der scharfen Zunge endlich offiziell Teil des Marvel Cinematic Universe. Damit aber noch nicht genug. Ryan Reynolds hat in einem Update-Video bekannt gegeben, dass auch ein weiterer Superheld sein MCU-Debüt feiern wird: Es handelt sich um niemanden geringeren als Hugh Jackman als Wolverine.

Fans müssen sich allerdings noch in Geduld üben. Deadpool 3 soll erst am 06. September 2024 erscheinen. Ziemlich sicher ist dafür aber wohl, dass Deadpool trotz Eingliederung in das eher familienfreundlichere MCU nicht seinen Biss verlieren wird. Marvel-Chef Kevin Feige hat bereits angedeutet, dass erneut ein R-Rating, also eine Altersfreigabe ab 17 Jahren in den USA angepeilt wird. An Gewalt und vulgären Sprüchen dürfte es also nicht mangeln.

Ryan Reynolds spricht über Deadpool 3

Hugh Jackman hatte eigentlich mit Wolverine abgeschlossen

Deadpool 3 ist nicht der erste Film, in dem Ryan Reynolds als Deadpool und Hugh Jackman als Wolverine aufeinandertreffen. Im 2009 erschienenen X-Men Origins: Wolverine konnten beide bereits gegeneinander antreten. Die Entscheidung, Deadpool den Mund zuzunähen und zu einem stummen Monster zu machen, kam bei Fans allerdings nicht besonders gut an. Auch Reynolds macht sich bis heute über seine Rolle dort lustig.

2017 wollte Jackman die Wolverine-Klauen mit Logan dann eigentlich an den Nagel hängen. Offenbar war diese Entscheidung nicht so endgültig wie damals gedacht. In der Zwischenzeit hat Disney allerdings auch 21st Century Fox gekauft, die zuvor die Rechte an den X-Men besessen hatten. Dadurch steht Deadpool 3 jetzt viele neue Möglichkeiten offen.

Das Marvel-Universum wächst auch außerhalb der Filme. Während des Fan-Events D23 hat Disney einige neue Spiele rund um die Superhelden vorgestellt. Besonders interessant ist ein neu angekündigtes Spiel im zweiten Weltkrieg rund um Captain America und Black Panther.