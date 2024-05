„Absoluter Müll“: Ryan Reynolds rechnet mit erstem Deadpool-Abenteuer ab

Der erste Standalone-Deadpool-Film lief zwar erst 2016 auf der großen Leinwand, doch der selbst ernannte Marvel-Jesus feierte sein Leinwand-Debüt schon etliche Jahre zuvor in X‑Men Origins: Wolverine. Ryan Reynolds war von seinem Deadpool-Debüt aber alles andere als begeistert.

Deadpool Facts

Ryan Reynolds bezeichnet X‑Men Origins: Wolverine als absoluten Müll

Obwohl die Produktion des Deadpool-Films mehrmals auf der Kippe stand, entpuppte sich das Endprodukt 2016 als bahnbrechender Erfolg. Der satirische Actionfilm zog die Massen in seinen Bann – nicht zuletzt auch durch Ryan Reynolds, der sich in der Rolle des brutalen und sarkastischen Anti-Helden sichtlich wohlfühlte.

Anzeige

Doch ein paar Jahre zuvor sah das noch ganz anders aus. Denn an seinen ersten Auftritt als Deadpool in X-Men Origins: Wolverine erinnert sich Reynolds anscheinend nur ungern zurück. In einem Interview mit Variety zu Deadpool 3 bezeichnet er den Film in einem Nebensatz als absoluten Müll:

„Jeder erwartet von mir, dass ich Hugh Jackman ausweide, aber ich werde sagen, dass er einer der ersten Filmstars war, mit denen ich jemals gearbeitet habe, damals im Jahr 2007 bei ‚X-Men Origins Wolverine‘, der absoluter Müll war – das ging auf sein Konto.“

Anzeige

Auch bei den Fans kam X-Men Origins: Wolverine alles andere als gut weg. Kleine Gedächtnisstütze gefällig? Schaut euch doch einfach nochmal den Trailer an:

X-Men Origins: Wolverine – Trailer

X-Men Origins - Wolverine - Extended Version [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.05.2024 03:41 Uhr

Wann kommt Deadpool 3?

Glücklicherweise erinnert sich heutzutage kaum noch jemand an den Deadpool aus X-Men Origins: Wolverine, was vor allem daran liegen dürfte, dass Deadpool und Deadpool 2 die Fans deutlich mehr begeisterte.

Anzeige

Und Fans müssen sich nicht fürchten, dass Ryan Reynolds Deadpool-Ära bereits vorüber ist. Im Juli 2024 soll Deadpool & Wolverine in den deutschen Kinos anlaufen (Quelle: kino.de). Auch dieser Teil dürfte sich wieder vorrangig an Erwachsene richten, denn der Film soll in den USA das R-Rating erhalten – hierzulande dürfen Fans mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren rechnen.