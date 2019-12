Google Chrome

Google hat erneut an der Adresszeile ihres Chrome-Browsers herumgedoktert und blendet nun standardmäßig die Protokolle „http“ und „https“ sowie die Sub-Domain „www“ aus. Auch wenn die meisten Menschen diese nicht mehr eingeben, um auf eine Webseite zu gelangen, kann es in einigen Situationen hilfreich sein, diese weiterhin zu sehen. GIGA zeigt euch, wie ihr in Chrome in der Adressleiste wieder die komplette URL angezeigt...