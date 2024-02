Kurze Sprüche über die Familie für WhatsApp, Facebook & Co.

Die eigene Familie ist normalerweise das Wichtigste, was man hat und man hat sie nur einmal. Falls ihr euren Verwandten ein paar nette Worte zukommen lassen wollt, findet ihr hier nette Sprüche zum Thema „Familie“ für WhatsApp, Facebook & Co.

Im Laufe der Geschichte wurden für die engsten Angehörigen viele Huldigungen, Sprüche, Gedichte und Zitate über diese natürliche Form des Zusammenlebens verfasst und gesammelt.

Nichts ist schöner als seinen Liebsten einen kleinen, schönen Spruch mit auf den Weg zu geben. Ihr könnt die Sprüche für die Familie beispielsweise elektronisch per WhatsApp, Facebook oder SMS verschicken. Aber auch per klassischem Brief oder Karte können die Sprüche natürlich ihren Empfänger finden.

Wählt dazu einfach einen oder mehrere der Sprüche für die Familie aus unserer umfassenden Liste aus:

Sprüche zum Thema Familie: Für WhatsApp, Facebook & Co.

Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. - Albert Schweitzer

Lebe nie, ohne zu lachen. Denn es gibt Menschen, die von deinem Lachen leben. - unbekannt

Das Schönste aber hier auf Erden ist lieben und geliebt zu werden. - Wilhelm Busch

Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann ist glücklich. - unbekannt

Vater werden ist nicht schwer, außer Mama will nicht mehr. - Wilhelm Busch

Wer einen Menschen liebt, setzt für immer seine Hoffnung auf ihn. - Gabriel Marcel

Nichts verleiht mehr Überlegenheit, als ruhig und unbekümmert zu bleiben. -Thomas Jefferson

Vergiss niemals, dass du nur auf die Welt gekommen bist, um verehrt und geliebt zu werden. - unbekannt

Von deinen Kindern lernst du mehr, als sie von dir. - Friedrich Rückert

Man könnt erzogene Kinder gebären, wenn ihre Eltern erzogen wären. - Johann Wolfgang von Goethe

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. - Wilhelm Busch

Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. - Martin Luther

Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben, nicht aber deine Gedanken. Sie haben ihre eigenen. - Khalil Gibran

Eltern verzeihen ihren Kindern die Fehler am schwersten, die sie ihnen selbst anerzogen haben. - Jeremias Gotthelf

Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern. - Friedrich von Schiller

Denn zu Zeiten der Not bedarf man seiner Verwandten. - Johann Wolfgang von Goethe

Das Haus ist die Zitadelle der Sitte. - Wilhelm Heinrich von Riehl

Die Familie ist es, die unsren Zeiten nottut. - Adalbert Stifter

In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selber.

Weitere „Familie“-Sprüche

„Familie ist, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet.“

„In der Familie liegt der Ursprung unseres Herzens und die Wurzel unserer Seele.“

„Familie ist nicht nur ein wichtiges Wort. Es ist das, was uns formt und zu dem macht, was wir sind.“

„Das Band der Familie ist nicht aus Blut, sondern aus Liebe und Respekt gewebt.“

„Familie ist das Zentrum unseres Universums.“

„Das Glück einer Familie ist wie ein sonniger Tag – es wärmt uns von innen.“

„In der Familie finden wir Kraft, Geborgenheit und bedingungslose Liebe.“

„Familie ist nicht nur wichtig, sie ist alles.“

„Familie ist der Anker, der uns in stürmischen Zeiten Halt gibt.“

„In der Familie finden wir nicht nur Wurzeln, sondern auch Flügel.“

„Familie ist der Ort, an dem wir am meisten lachen, lieben und leben.“

„Familie ist der Ort, an dem wir lernen, zu lieben, zu lachen und stark zu sein.“

„Familie ist die schönste Verbindung von Herzen zu Herzen.“

„Familie ist die Heimat des Herzens.“

„Familie ist wie Musik: Manchmal laut, manchmal leise, aber immer eine wundervolle Melodie.“

„In der Familie finden wir Liebe ohne Grenzen und Glück ohne Bedingungen.“

„Familie ist der Ort, an dem unsere Geschichte beginnt und unsere Träume Realität werden.“

„Familie ist die Brücke, die uns trägt, wenn wir nicht mehr gehen können.“

„Familie ist der Ort, an dem wir nicht perfekt sein müssen, um geliebt zu werden.“

„Familie ist das beste Team, dem man sich anschließen kann.“

„Familie ist wie ein Buch: Diejenigen, die nicht dabei sind, verstehen nie die ganze Geschichte.“

„Familie ist der Ort, an dem wir wachsen, lernen und gemeinsam träumen.“

„Familie ist der Ort, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen.“

„Familie ist der Ort, an dem wir lernen, was wirklich zählt im Leben.“

„Familie ist der Ort, an dem wir uns gegenseitig halten, wenn alles andere zerfällt.“

„Familie ist der Ort, an dem unsere Geschichte beginnt und unser Glück niemals endet.“

„Familie ist das schönste Abenteuer, das wir erleben können.“

„Familie ist der Ort, an dem wir lernen, zu lieben, zu lachen und zu leben.“

„Familie ist der Schutzschild, der uns vor den Stürmen des Lebens bewahrt.“

„Familie ist das, was uns stark macht, wenn alles andere zusammenbricht.“

„Familie ist der Ort, an dem wir lernen, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet.“

„Familie ist der Ort, an dem wir zusammenkommen, um zu feiern, zu trauern und zu lieben.“

„Familie ist der Ort, an dem wir lernen, was Zusammenhalt wirklich bedeutet.“

„Familie ist der Ort, an dem wir lernen, was wirklich wichtig ist im Leben.“

Ihr wollt den Menschen, die euch etwas bedeuten, etwas liebes schreiben? Wir haben die schönsten Sprüche auch in diesem Video:

Auf der Suche nach weiteren Sprüchen für andere Gelegenheiten?

