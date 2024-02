Tausende Palworld-Spieler sind sich einig: Das ist die größte Schwäche des Steam-Hits

Pals fangen, Werkzeuge, Ausrüstung und Waffen herstellen, eine große offene Spielwelt erkunden – Palworld bietet seinen Spielern etliche interessante Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben. Eine davon sorgt bei vielen Spielern jedoch regelmäßig für Frust: das Base-Building.

Palworld Facts

Palworld-Spieler kritisieren Baumodus

Für ein Early-Access-Spiel auf Steam hat Palworld schon erstaunlich viel zu bieten. Wer will, kann sich sogar sein eigenes kleines Traumhaus hochziehen und es versehentlich auch wieder abreißen – zumindest, wenn ihr dafür die entsprechende Menge an Ressourcen im Lager habt.

Anzeige

Doch das Bauen ist aktuell eine der größten Schwächen von Palworld. Das findet zumindest Reddit-Nutzer Eggs_in_Trying_Times, der seinem Frust in einem entsprechenden Post Luft macht. Im Rahmen eines kurzen Videos stellt er zur Schau, was ihn gerade in den Wahnsinn treibt. Als er auf dem Dach seiner Basis ein kleines Stück Wand ergänzen will, werden plötzlich viele andere Konstruktionen, die er ebenfalls auf dem Dach platziert hat, aus dem Nichts abgebaut. Fakt ist: Der Baumodus ist im Moment noch recht buggy.

Hier könnt ihr euch den kurzen Clip des Palworld-Spielers anschauen:

Und er scheint nicht der Einzige zu sein, dem es so geht. Über 3.500 Reddit-Nutzer haben seinem Post einen Like gegeben, zudem haben sich darunter schon knapp 850 Kommentare gesammelt.

Anzeige

Palworld-Spieler haben für die Fehler Verständnis

Auch wenn die Bauprobleme durchaus ärgerlich sind, scheinen die meisten Spieler keinen Groll deswegen gegenüber den Entwicklern zu hegen. Sie verstehen, dass sich Palworld noch aktiv in der Entwicklung befindet – die Entwickler gaben zuletzt selbst zu Protokoll, dass Palworld erst zu 60 Prozent fertig sei – und sind entsprechend auf solche Bugs und Fehler vorbereitet.

Anzeige

Andere Spieler scheinen die Fehleranfälligkeit sogar als Herausforderung anzusehen:

Ich stimme zu 100 Prozent zu, dass der Basenbau in diesem Spiel totaler Murks ist, aber ich muss sagen, dass mich genau dieser Aspekt dazu gebracht hat, trotz der Schrottigkeit der Bausysteme, zu versuchen, eine perfekte Basis zu bauen. – urboydadu

Dass die Spieler trotz dieser Probleme verdammt viel Spaß mit Palworld haben, spricht für sich. Selbst unser Kollege Peter ist dem Steam-Überraschungs-Hit verfallen – und hat dafür gute Gründe:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.