Palworld ist ein Hit, doch die Entwickler stehen vor einem großen Problem

Palworld hat sich in den vergangenen Wochen als äußerst erfolgreiches Spiel herausgestellt. Großartig für Entwickler Pocketpair, doch das Studio steht nun vor einem großen Problem: Es fehlt an Mitarbeitern, um den riesigen Erfolg zu stemmen.

Palworld-Studio sucht dringend Mitarbeiter

Der rasante Anstieg der Popularität und über 19 Millionen Spieler auf den Plattformen wie PC und Xbox ist zweifellos ein Segen, bringt für den Gaming-Hit Palworld aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Dazu gehören zum einen beträchtliche Investitionen, um den reibungslosen Betrieb der Spielserver aufrechtzuerhalten und zum anderen Personalmangel.

Um mit der Popularität des Spiels Schritt halten zu können, sucht das Studio nun vor allem nach Fachkräften für die Bereiche Planung und Technik und hier legt sich Pocketpair richtig ins Zeug. Der Hauptsitz, der sich in Japan befindet, wirbt mit einem unterstützenden Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, umfassenden Sozialleistungen und minimalen Überstunden – eine deutliche Abweichung von den Branchenstandards, aber aufgrund des Erfolgs von Palworld vermutlich trotzdem eine Herausforderung (Quelle: Pocketpair).

So will Pocketpair neue Angestellte etwa bei X (ehemals Twitter) ansprechen (übersetzt aus dem Japanischen):

Es gibt immer noch viele Dinge, die ich in Palworld tun möchte, aber es mangelt uns schmerzlich an Freunden! Wir rekrutieren für alle Positionen, suchen aber insbesondere für Positionen in der Planung und Technik! Es ist uns egal, mit welcher Engine ihr Erfahrung habt. Wenn ihr also daran interessiert seid, ein völlig neues Spiel zu entwickeln, bewerbt euch bitte!

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Palworld: Early-Access-Launch-Trailer

Was gefällt den Spielern an Palworld?

Palworld ist ein Open-World-Survival- und Crafting-Spiel und wurde im Januar 2024 veröffentlicht. Mit dem Spiel hat der Entwickler ins Schwarze getroffen: Allein in den letzten 24 Stunden vor der Erstellung dieses Artikels konnte Entwickler Pocketpair etwa über 750.000 gleichzeitige Spieler auf Steam verzeichnen. Doch was macht das Palworld so beliebt?

Spieler loben den Spaß am Spiel, sei es allein oder mit Freunden, die vielfältigen Möglichkeiten zur Anpassung der Basis, das große Potenzial der Pals und die insgesamt positiven Gameplay-Mechaniken. Auf Steam wird das Spiel zusammenfassend als „sehr positiv“ bewertet.

Palworld befindet sich noch im Early Access. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel deshalb für 28,99 Euro sichern (jetzt bei Steam ansehen). Besitzt ihr den Xbox Game Pass, könnt ihr Palworld dort auch ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

