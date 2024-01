Palworld: Knochen finden und farmen

Die Suche nach Knochen kann in Palworld schonmal etwas länger dauern, denn sie gehören durchaus den seltenen Ressourcen an. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr die Suche nach Knochen auf ein Minimum begrenzen könnt und wofür sie überhaupt Verwendung finden.

Wo finde ich Knochen?

Rushoar, Vanwyrm und Vixy haben eine hohe Drop-Chance auf Knochen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In Palworld erhaltet ihr Knochen, indem ihr ganz bestimmte Pals im Kampf bezwingt oder einfangt. Aber weder lassen besonders viele Pal-Arten Knochen droppen, noch können sie einem bestimmten Element zugeordnet werden, weshalb sich die Suche danach als schwierig erweisen kann. Deshalb haben wir euch im Folgenden alle Pals aufgelistet, die eine Drop-Chance auf Knochen haben.

Diese Pals lassen Knochen droppen:

Rushoar

Vixy

Vanwyrm

Cawgnito

Loupmoon

Gorirat

Maraith

Bushi

Verdash

Anubis

Ob ihr die Pals bekämpft oder einfangt, macht hinsichtlich der Drop-Chance keinen relevanten Unterschied. Allerdings erhaltet ihr deutlich mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr es schafft sie eurem Team hinzuzufügen.

Im markierten Bereich findet ihr sowohl Rushoar als auch Vixy vor. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Westlich des Startgebiets findet ihr das Habitat von Rushoar und Vixy. Diese Pals haben gerade in den südlicheren Regionen kein hohes Level und können daher leicht bezwungen werden. Falls es noch schneller gehen soll: Rushoar schwächelt im Kampf gegen Gras-Pals und Vixy ist anfällig gegen Pals des Elements Dunkel.

Sobald ihr einem neuen Pal begegnet und ihn im Kampf besiegt, könnt ihr übrigens den Fundort einsehen. Begebt euch dazu ins Menü und öffnet den Reiter „Paldex“. Klickt hier einen Pal eurer Wahl an und wählt die Schaltfläche „Habitat“ aus.

Sucht den Händler auf, um Knochen zu kaufen. (Quellen: Screenshot GIGA)

Allerdings gibt es noch eine weitere Variante, wie ihr an Knochen gelangen könnt: Händler. Nördlich des Schnellreisepunkts „Kleines Dorf“ findet ihr einen Händler, der euch einen Knochen für 100 Goldmünzen verkauft. Benötigt ihr also dringend ein paar Knochen, werdet ihr hier am schnellsten fündig.

Wozu brauche ich Knochen?

Knochen benötigt ihr ähnlich dem Palsaft zur Herstellung von Technologien. So braucht ihr die Ressource beispielsweise für den Bau eines Megagleiters (Level 18). Jedoch finden Knochen anonsten eher indirekte Verwendung: Sie sind nämlich Bestandteil von Zement (Level 19).

Und Zement ist Teil von vielen wichtigen Bauwerken. So könnt ihr das Blumenbeet (Level 24), welches die Sammelfähigkeit eurer Pals erhöht, nur mithilfe von Zement bauen. Auch die Tera-Sphäre (Level27), die euch den Fang durchaus starker Pals ermöglicht, benötigt den Baustoff. Neben Knochen wird Zement mit Palsaft und Stein hergestellt. Es kann sich also lohnen derlei Ressourcen schon früh im Spiel anzuhäufen.

