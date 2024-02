Palworld-Spieler legt seine Basis mit einem falschen Klick in Schutt und Asche

Eigentlich wollte BlingCringus nur eine kleine Basis hochziehen – doch dann passiert das Unglück: Er tippt eine einzige falsche Taste. Die Folge: Seine komplette Basis verwandelt sich innerhalb von Sekundenbruchteilen zu Staub.

Palworld Facts

Palworld-Spieler zerstört versehentlich seine eigene Basis

Der Raketenwerfer gehört in Palword zu einer der wahrscheinlich stärksten Waffen. Wo der Sprengkörper landet, wächst kein Gras mehr. Das gilt leider auch für eure eigenen Gebäude, wie ein Reddit-Spieler unlängst am eigenen Leib erfahren musste.

Anzeige

Der Unglücksvogel mit dem Nutzernamen BlingCringus postete auf Reddit einen kurzen Clip, in welchem er zeigt, warum es keine gute Idee ist, seine Basis auszubauen, während man einen Raketenwerfer ausgerüstet hat. Aber seht selbst:

Während seiner Bauarbeiten fällt BlingCringus in ein Loch in seiner Decke. Versehentlich drückt er dann anscheinend den rechten Trigger seines Controllers und löst auf diese Weise den Zündmechanismus seines ausgerüsteten Raketenwerfers aus. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Die hervorgerufene Explosion pulverisiert seine komplette Basis in Sekundenbruchteilen. Immerhin muss er sich keine Gedanken um seine beim Bau eingesetzten Materialien machen. Diese fallen nach dem Einsturz zu Boden und können direkt wieder von ihm aufgesammelt nehmen.

Anzeige

Der kurze Clip hat inzwischen bereits über 5.300 Likes eingesammelt – zudem haben über 300 Leute darunter kommentiert.

Reddit-Nutzer haben Mitleid mit Palworld-Spieler

Die meisten Kommentatoren fühlen mit dem gebeutelten Palworld-Spieler und drücken ihr Beileid für seinen Verlust aus. Andere bedanken sich für den praktischen Hinweis und die bildliche Veranschaulichung. Sie werden in Zukunft bestimmt nicht auf die Idee kommen, im Baumenü herumzuspielen, während sie den Raketenwerfer ausgerüstet haben.

Anzeige

Einige Spieler raten BlingCringus dazu, in solchen Fällen das Spiel schlagartig zu beenden, etwa über die Tastenkombination Alt+F4. Mit etwas Glück hat Palworld den Einsturz seiner Basis nämlich noch nicht abgespeichert, sodass er zu einem früheren Auto-Save zurückkehren kann. Ein Nutzer warnt jedoch vor diesem Ratschlag, denn er hat auf diese Weise stolze drei Stunden Spielfortschritt verloren.

Da BlingCringus jedoch auf der Xbox mit Controller spielt, ist der Rat mit der Tastenkombination sowieso hinfällig. Ob er das Spiel dennoch über das Dashboard schnell hätte beenden können, um den gleichen Effekt herbeizurufen, ist fraglich.

Der Erfolg von Palworld auf Steam und im Game Pass sorgt für ein Problem:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.