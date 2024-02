Capcom gibt zu: Das war ein riesiger Fehler bei Street Fighter 5

Das Kampfspiel Street Fighter 5 wurde in diesem Jahr bereits acht Jahre alt. Capcom bedankt sich für die Liebe zum Spiel, obwohl der Start alles andere als gut verlief.

Street Fighter 5: Fehler wurden ausgebügelt

Der Start des fünften Teils der Street-Fighter-Reihe verlief alles andere als reibungslos. Spieler beschwerten sich über technische Probleme, während Capcom als Entwickler und Publisher zusätzliche Kritik wegen des Mangels an verfügbaren Charakteren und Inhalten einstecken musste.

Letztendlich hat sich das Blatt bei der mit Spannung erwarteten Fortsetzung jedoch gewendet. In einem Beitrag bei X (ehemals Twitter) entschuldigt sich Capcom erneut für den Fehler und erklärt, dass das Studio hart daran gearbeitet habe, alle Probleme in den Griff zu bekommen. Am Ende bot das Spiel 45 spielbare Charaktere sowie ein neues Kampfsystem. Nach den Verbesserungen wuchs die Zahl der Spieler stark an, wofür sich Capcom erneut bei den Fans bedankt (Quelle: Twitter).

Bei Steam erreicht Street Fighter 5 die Bewertungen „gemischt“ und „vorwiegend positiv“, wobei viele das Spiel noch immer empfehlen (jetzt bei Steam ansehen). Auch heute noch greifen Hunderte Fans gerne auf das Spiel zurück (Quelle: SteamDB).

Macht euch einen ersten Eindruck von Street Fighter 6:

Street Fighter 6 legte einen großartigen Start hin

Capcom habe laut eigenen Angaben aus den Erfahrungen mit dem fünften Teil gelernt und diese erfolgreich in Street Fighter 6 integriert. Während der fünfte Teil der Reihe einen holprigen Start hinlegte, lief es für den sechsten deshalb umso besser. Street Fighter 6 lockte beim Start im Juni 2023 über 70.000 Spieler an.

Bei Steam sicherte sich das Spiel die Bewertungen „größtenteils positiv“ und „sehr positiv“, wobei zur Zeit der Entstehung dieses Artikels 78 Prozent der Spieler den Titel weiterempfehlen (jetzt bei Steam ansehen). In den letzten 24 Stunden kämpften fast 11.000 Fans um den Sieg (Quelle: SteamDB).