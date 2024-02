Eines der größten Spiele der Welt ist bei Steam gerade 40 Prozent reduziert

Auf Steam hagelt es mal wieder massig Rabatte. Auch der Microsoft Flight Simulator ist gerade im Angebot – aber nur noch für kurze Zeit. Wer schon immer mal einen Blick in die Simulation werfen wollte, hat jetzt also den perfekten Anlass, um seinen digitalen Pilotenschein zu machen.

Microsoft Flight Simulator Facts

Microsoft Flight Simulator für 41,99 Euro auf Steam

Mit dem Microsoft Flight Simulator landeten die Xbox Game Studios im Sommer 2020 einen echten Überraschungs-Hit. Die wunderschöne Simulation konnte sich sowohl auf dem PC als auch auf der Microsoft-Konsole großer Beliebtheit erfreuen und wurde in den letzten 3,5 Jahren regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten versorgt.

Anzeige

Wer Game-Pass-Abonnent ist (bei Amazon anschauen), kann den Microsoft Flight Simulator kostenlos zocken – er ist im Spieleportfolio integriert. Doch wer kein Bock aufs Abo hat, kann sich den Microsoft Flight Simulator jetzt für 41,99 Euro auf Steam sichern. Zum Vergleich: Normalerweise kostet die Flugsimulation stolze 69,99 Euro – ihr spart also 40 Prozent.

Wer Interesse hat, sollte sich jedoch beeilen. Das Angebot läuft nur noch bis zum 22. Februar 2024 um 19:00 Uhr.

Anzeige

Wie schön die Landschaften und Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator aussehen, könnt ihr euch im offiziellen Gameplay-Trailer anschauen:

Microsoft Flight Simulator (2020): Gameplay-Trailer von der X019

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Asobo Studio

Für wen lohnt sich der Microsoft Flight Simulator?

Für Simulations-Fans mit starker Hardware lohnt sich der Kauf allemal. Von Leicht- bis Verkehrsflugzeugen findet hier jeder Pilot seine passende Maschine. Wer ein VR-Headset sein Eigen nennt, kann sich sogar in der virtuellen Realität ins Cockpit setzen und den Flug noch immersiver genießen.

Anzeige

Was Spieler jedoch wissen sollten: Es handelt sich am Ende des Tages immer noch um eine Simulation. Wer direkt zum Anfang mit einer fetten Boeing abheben und Loopings fliegen will, wird wahrscheinlich wenige Sekunden später mit der Nase Richtung Boden rasen.

Wer sich jedoch nicht daran stört, sich etwas ins Spiel reinfriemeln zu müssen – und die Ruhe und das Panorama auf 10.000 Metern Reisehöhe zu schätzen weiß – hat mit dem Microsoft Flight Simulator vielleicht sein nächstes Langzeit-Feierabendspiel gefunden.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Flugzeuge, die euch im Spiel zur Verfügung stehen. Inzwischen sind noch neue Modelle im Hangar untergebracht:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.