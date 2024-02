Über 100 GB: Beliebtes Piraten-MMO Sea of Thieves bekommt Rekord-Update

Fans von Sea of Thieves müssen aktuell ein Monster-Update über sich ergehen lassen. Das Piraten-MMO hat einen Patch veröffentlicht, der auf dem PC sogar die 100-GB-Schallmauer durchbricht. Der riesige Umfang des Updates hat aber einen guten Grund.

Ab sofort steht Spielern von Sea of Thieves ein Mega-Update zur Verfügung, das von der Größe her auf den unterschiedlichen Plattformen im hohen zweistelligen GB-Bereich rangiert – auf der Xbox Series X beläuft es sich auf 88 GB, auf der Series S sogar auf 90 GB. Die Microsoft-Store-Version auf dem PC übertrifft dies aber noch und kommt auf einen Umfang von 102 GB.

Sea of Thieves: Mega-Update soll vieles vereinfachen

Der Grund, warum Sea of Thieves eure Internetverbindung dermaßen malträtiert, ist folgender: Das Spiel läuft nun mit dem neuesten Xbox GDK (Games Development Kit), was in Zukunft für diverse Performance-Verbesserungen sorgen soll und auf dem PC unter anderem Unterstützung für DirectX 11 und 12 bietet. Außerdem sollen dank der Umstellung alle Updates von nun an deutlich kleiner ausfallen.

Zusätzlich hat das neue Update auch zahlreiche Patches und Fixes für verschiedene Bugs zu bieten und verbessert dabei außerdem einige Gameplay-Elemente. Die vollständigen Patch Notes geben euch den besten Überblick über alle Änderungen des neuesten Updates (Quelle: SeaOfThieves).

Schaut euch hier den Trailer zur neuesten Staffel von Sea of Thieves an:

Sea of Thieves: Season 11 Launch-Trailer

Piraten-MMO wehrt Ubisoft-Angriff ab

Auch wenn so manche Piraten-Fans bei der Größe des neuesten Updates wohl erstmal schlucken müssen, werden viele von ihnen Sea of Thieves wohl die Treue halten. Denn es bieten sich für Hobby-Freibeuter weiterhin nur wenig gleichwertige Alternativen.

Wer zum Beispiel Hoffnungen in Ubisofts berüchtigtes Spiel Skull and Bones gesteckt hat, wurde schließlich erst vor Kurzem enttäuscht. Nach einer mehrmals verzögerten Entwicklung hat das Piraten-Abenteuer zum Release nur eine mittelmäßige Wertung auf Metacritic erreicht und wird somit vermutlich nur wenige Spieler zum Umsatteln bringen. (Quelle: Metacritic)

Wenn ihr Lust auf eine Runde Sea of Thieves habt, könnt ihr es im Xbox Game Pass ohne Extra-Kosten zocken:

