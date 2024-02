Steam feiert Batmans Geburtstag: Bis zu 90 Prozent Rabatt auf zahlreiche Spiele

Steam feiert den Geburtstag der Figur Bruce Wayne, die im Jahr 1939 das erste Mal als Batman auftauchte. Bei Steam sind deshalb zahlreiche Batman-Spiele stark reduziert, ihr habt aber nur ein paar Tage Zeit, um euch diese Schnäppchen zu sichern.

Steam Facts

Steam: Batman-Spiele so günstig wie lange nicht mehr

Der Februar gilt als der Geburtsmonat der Figur Bruce Wayne, die nun seit 85 Jahren als Batman im Fernsehen, im Kino und auch in zahlreichen Videospielen vertreten ist. Bei Steam läuft deshalb ein Geburtstagsverkauf, bei dem ihr bis zu 90 Prozent auf verschiedene Spiele rund um den DC-Superhelden sparen könnt. Solltet ihr eure Bibliothek aufrüsten wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Der Sale läuft bis zum 26. Februar um 19 Uhr.

Anzeige

Mit dabei sind zum Beispiel:

Anzeige

Die Collection enthält:

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition

Batman: Arkham Knight und Batman

Arkham Knight Season Pass

Wir empfehlen euch, selbst noch einmal einen Blick auf den Sale zu werfen, um nichts zu verpassen (jetzt bei Steam ansehen).

Anzeige

Ihr kennt Batman: Arkham Knight noch nicht? Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck:

Batman Arkham Knight - Launch Trailer

Batman: Neuer Film lässt noch auf sich warten

Solltet ihr ein großer Batman-Fan sein, wartet ihr bestimmt gespannt auf den Film The Batman 2, der in der Vergangenheit offiziell angekündigt wurde. Bis zum Kinostart müsst ihr euch allerdings noch gedulden, der Kinostart ist für den 2. Oktober 2025 in Deutschland geplant.

Bisher ist Robert Pattinson als Hauptdarsteller bestätigt, aber es wird erwartet, dass auch andere Darsteller aus dem ersten Film zurückkehren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.