80 Prozent Rabatt auf Steam: Gefeierter Shooter ballert sich in die Charts

Fans von brachialer Shooter-Action finden auf Steam derzeit einen der beliebtesten Genre-Vertreter der letzten Jahre zum absoluten Sparpreis. Doom Eternal ist derzeit um satte 80 Prozent im Preis reduziert und stürmt damit in die Bestseller-Charts.

Nachdem das altehrwürdige Shooter-Franchise Doom 2016 mit einem Knall wiederbelebt wurde, folgte 2020 das explosive Sequel Doom Eternal – und das hat in vielerlei Hinsicht noch einmal eine Baller-Schippe obendrauf gelegt. Wenn ihr den Shooter-Kracher bisher verpasst habt, könnt ihr ihn euch im Steam-Store jetzt mit einem satten 80-Prozent-Rabatt schnappen.

Steam-Kracher: Doom Eternal jetzt massiv reduziert

In Doom Eternal stürzt ihr euch kopfüber in die Heavy-Metal-Schlacht gegen die Ausgeburten der Hölle und befördert blutrünstige Dämonen mit fetten Wummen zurück ins Jenseits. Als Doom Slayer metzelt ihr euch in einem rasanten Gameplay-Loop unaufhaltsam mit Flammenwerfer, Kettensäge, Shotgun und anderen Waffen durch eine Vielzahl von bösartigen Kreaturen, sodass deren Blut nur so spritzt.

Schaut euch hier den Trailer zu Doom Eternal an:

Doom: Eternal | Jagt die Dämonen zurück in die Hölle!

Bis zum 26. Februar 2024 könnt ihr euch Doom Eternal bei Steam für nur 7,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Für Shooter-Fans lohnt sich das Angebot definitiv, denn der Kracher kann eine sehr positiven Wertung vorweisen – 91 Prozent der über 155.000 abgegebenen Stimmen bewerten den Shooter als gut (bei Steam ansehen).

Noch besser ist da nur der Vorgänger Doom von 2016. Das Spiel hält bei Steam sogar eine äußerst positive Wertung mit 95 Prozent zufriedenen Spielern. Der Shooter ist bis zum 26. Februar übrigens ebenfalls im Preis reduziert und kostet nur 3,99 Euro statt 19,99 Euro (bei Steam ansehen).

Steam-Bestseller: Shooter-Hit kehrt in die Charts zurück

Doom Eternal kann sich mit dem starken Rabatt zurück in die Steam-Bestseller schnetzeln und landet derzeit auf Platz 14. Somit reicht es für den namhaften Shooter aber nicht ganz für die Spitze, wo unter anderem der Sci-Fi-Shooter Helldivers 2 für Aufsehen sorgt.

