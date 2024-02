Neuer Xbox-Bestseller: Umstrittene GTA-Alternative um 70 Prozent reduziert

Im Xbox-Store hat sich der Open-World-Shooter Saints Row mit einem Mega-Rabatt zurück in die Charts gekämpft – die zum Release umstrittene GTA-Alternative ist derzeit bereits für günstige 8,99 Euro zu haben.

Mit seinem Release im August 2022 sollte das Open-World-Spiel Saints Row der ebenso beliebten wie chaotischen Reihe neues Leben einhauchen – stattdessen reagierten Kritiker und Fans auf den Release mit Enttäuschung. Rund anderthalb Jahre später erreicht das Spiel im Xbox-Store nun seinen bisherigen Preis-Tiefpunkt – derzeit könnt ihr euch Saints Row mit einem Rabatt von 70 Prozent sichern.

Saints Row: Rettet neuer Rabatt den Reboot?

Im neuesten Eintrag der Saints-Row-Reihe fangt ihr wieder ganz von vorne an und müsst nach dem obligatorischen Ausflug in den Charakter-Editor als Boss eure eigene Gang etablieren, während ihr euch mit anderen Verbrechersyndikaten um Revier, Einfluss und Macht streitet. In der Open World von Santo Ileso gibt es neun unterschiedliche Bezirke, die ihr nach und nach unterwandern und übernehmen könnt.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Saints Row an:

SAINTS ROW „Game Awards“-Gameplay-Trailer

Während die ersten Reaktionen auf Saints Row nicht besonders begeistert ausgefallen sind, hat das Spiel in den letzten Monaten einige Patches erhalten, durch die zumindest viele nervige Bugs entfernt werden konnten. Wenn ihr dem Spiel nun eine Chance geben wollt, könnt ihr es euch derzeit im Xbox-Store zum Sparpreis schnappen – statt 29,99 Euro kostet es aktuell nur 8,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 27. Februar 2024.

Xbox-Charts: GTA-Alternative schafft Comeback

In den Xbox-Charts kann sich Saints Row aktuell mit dem Mega-Rabatt sogar in die Top 10 schieben und landet momentan auf einem starken vierten Platz. Spieler scheinen also trotz des verkorksten Releases noch neugierig auf den neuesten Eintrag der Open-World-Reihe zu sein. Direkt dahinter landet das ebenfalls stark reduzierte Metro Saga Bundle und der neue Survival-Hit Smalland, während an der Spitze der Charts die Remastered Tomb-Raider-Trilogie ihre Kreise zieht. (Quelle: Xbox)

Ein beliebtes Zombie-Bundle kostet im Xbox-Store derzeit sogar nur 2,99 Euro:

