PS5: Neue Konsole soll schon 2024 kommen, sagen Analysten

Eine neue PS5-Konsole soll im Herbst 2024 angekündigt werden, falls ihr ein paar Analysten glaubt. Vermutet wird der Termin auch von Tom Henderson, der bereits mehrere PlayStation-Konsolen richtig vorausgesagt hat.

PS5 Pro: Immer mehr Analysten glauben an eine Ankündigung im Herbst

Anfang des Jahres hat der Leaker Tom Henderson verkündet, er glaube an die Ankündigung der PS5 Pro im Herbst 2024 – genauer, am Ende des dritten Quartals 2024 (Quelle: Reddit). Jetzt berichtet CNBC vom selben Ankündigungszeitraum und nennt als Quelle einen weiteren Analysten, Serkan Toto.

Toto zufolge sei sich die Gaming-Industrie größtenteils einig darüber, dass Sony die PS5 Pro in der zweiten Jahreshälfte von 2024 auf den Markt bringen wird – höchstwahrscheinlich also zum Weihnachtsgeschäft. Der Grund dafür sei unter anderem der bevorstehende Release von GTA 6:

Und Sony wird sichergehen wollen, dass ein großartiges Stück Hardware bereitsteht, wenn GTA 6 2025 erscheint – ein Release, der sehr wichtig für die gesamte Gaming-Industrie sein wird (Quelle: Serkan Toto im Interview mit CNBC).

PS5 Pro könnte besonders für GTA-6-Fans interessant werden

Ende 2023 wurden bereits einige Informationen zur vermutlichen Hardware der PS5 Pro geleakt. Besonders die Grafikeinheit soll ein riesiges Update erhalten, mit einem Sprung von 36 CUs zu 60 CUs. Die grafische Leistungsfähigkeit der PS5 Pro könnte demnach an eine RX 7800 XT heranreichen – sollte der Leak stimmen.

Interessant ist hier, dass im Leak von CNBC wortwörtlich GTA 6 erwähnt wird. Obwohl der kommende Blockbuster sicherlich auch auf den anderen PS5-Konsolen laufen wird, könnten Spieler ohne PS5 Pro womöglich mit einigen Einbußen rechnen. So oder so wird Sony den Release eines so großen Spiels sicherlich ausnutzen wollen – und wie könnte das besser klappen als mit einer nagelneuen PS5-Pro-Konsole, auf der die neuen AAA-Spiele so flüssig wie nie laufen?