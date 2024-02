Echtzeit-Taktik-Kracher für 3,99 Euro: PS4- und PS5-Spieler können jetzt richtig sparen

Dank einer dicken Rabattaktion im PlayStation Store können PS4- und PS5-Spieler fantastische Deals finden. Stolze 90 Prozent reduziert ist etwa ein Echtzeit-Taktik-Hit aus Deutschland: Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Aber die Aktion läuft nur noch für kurze Zeit.

Sony Playstation Facts

Rabatt im PS Store: Shadow Tactics: Blades of the Shogun für 3,99 Euro

Sony schwingt mal wieder den Rabatthammer und landet einen Volltreffer bei Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Statt 39,99 Euro kostet der Überraschungs-Hit aus dem Jahr 2016 aktuell nur 3,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent (im PlayStation Store anschauen). Die Aktion läuft noch bis zum 22. Februar 2024 um 00:59 Uhr, ihr habt also noch ein paar Tage Bedenkzeit, falls ihr nicht direkt zuschlagen wollt.

Anzeige

Erste Gameplay-Szenen aus Shadow Tactics: Blades of the Shogun könnt ihr euch im offiziellen Trailer anschauen:

Shadow Tactics - Blades of the Shogun - Trailer

In Shadow Tactics: Blades of the Shogun versucht ihr möglichst heimlich, still und leise zusammen mit eurer Crew durch die Level zu schleichen, eure Gegner aus dem Hinterhalt zu meucheln und auf diese Weise unbemerkt eure Missionen zu erfüllen.

Anzeige

Für wen lohnt sich Shadow Tactics: Blades of the Shogun?

Genre-Fans kommen an Shadow Tactics: Blades of the Shogun nicht vorbei. Mit einer Metacritic-Wertung von 85 Punkten und 96 Prozent positiven Steam-Bewertungen gehört der Echtzeit-Taktik-Kracher ganz klar du den besten Spielen, die das Genre zu bieten hat (Quelle: Steam / Metacritic).

Anzeige

Dank der fünf unterschiedlichen Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten und Vor- und Nachteile haben, könnt ihr allerlei unterschiedliche Herangehensweisen ausprobieren und herumexperimentieren. Und falls euch Shadow Tactics: Blades of the Shogun zu leicht ist, könnt ihr jederzeit nochmal den Schwierigkeitsgrad hochdrehen.

Sollte es euch hingegen andersherum gehen und ihr etwas verzweifeln, haben wir für euch die passenden Tipps auf Lager:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.