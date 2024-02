Bizarre Überraschung auf Steam: Ausgerechnet ein Kartenspiel wird gerade von allen gehypt

Falls ihr Kartenspiele nicht abgrundtief hasst, solltet ihr euch Balatro ansehen. Und wenn ihr Kartenspiele doch abgrundtief hasst, solltet ihr es euch trotzdem ansehen.

Balatro ist das extremste Kartenspiel auf Steam – mit 98 Prozent positiven Wertungen

Kartenspiele sind langweilig? Nicht Balatro, dessen Demo bereits beim Steam Next Fest zur heißen Ware gehört hat. Nachdem die ersten sehr positiven Reviews online gegangen sind, könnt ihr euch Balatro jetzt selbst kaufen. Aber Vorsicht, viele Spieler kritisieren, dass sie nicht mehr vom Bildschirm wegkommen.

Interesse? Schaut in den Trailer – das Spiel selbst macht aber noch mehr Spaß:

Balatro: Release-Trailer

Balatro LocalThunk

Was ist Balatro überhaupt? Es handelt sich tatsächlich um ein Kartenspiel – genauer gesagt, um ein Deckbuilding-Roguelike, bei dem ihr mit frisierten Pokerkarten immer größere Punktzahlen erreichen müsst. Dabei wertet ihr euer Deck ständig mit Booster-Packs, Tarot-Karten, Planetenkarten und noch verrückteren Add-Ons auf, die euch extreme Punktzahlen verschaffen. Der Gameplay-Loop hat in der Demo so gut funktioniert, dass nicht weniger Spieler 20 oder sogar 60 Stunden allein in die Demo gesteckt haben:

Ich habe 60 Stunden in der Demo verbracht, was mehr ist als in den meisten Spielen, die ich je gespielt habe. – Dress Shirt Daryl Bin sicher, ich könnte das bis zum Hitzetod des Universums spielen. – silly Großartiges Spiel, das euch dazu bringt, einfach immer weiter zu spielen und zu spielen und zu spielen! – Freezer

Balatro begeistert nicht nur Steam, sondern auch die Reviewer

Auf Metacritic steht Balatro gerade bei sagenhaften 94 Prozent, anhand von sechs offiziellen Tests. Übrigens kostet Balatro auch gar nicht viel, da das Spiel auf Steam gerade um 10 Prozent reduziert ist – ihr bezahlt 12,59 Euro statt 13,99 Euro (auf Steam ansehen). Balatro ist am 20. Februar 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf der Nintendo Switch erschienen. Es soll auch auf dem Steam Deck wunderbar laufen.

