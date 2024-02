Nachschub für Elden Ring: Erster Trailer zu Shadow of the Erdtree enthüllt DLC-Termin

Für Elden-Ring-Fans gibt es bald neues Futter. Im Rahmen des ersten Trailers zum kommenden DLC Shadow of the Erdtree gab es nicht nur massig Spielszenen und neue Bosse zu sehen. Bandai Namco verriet auch endlich, wann Spieler mit dem Zusatzinhalt rechnen können – und allzu lang müsst ihr euch nicht mehr gedulden.

Elden Ring Shadow of the Erdtree: Erster Trailer zeigt Szenen aus dem DLC

Elden-Ring-Spieler mussten knapp zwei Jahre warten, nun hat Bandai Namco endlich den Schleier gelüftet und dem ersten DLC für Elden Ring einen Trailer spendiert. Rund drei Minuten lang lässt der Publisher euch in den Zusatzinhalt eintauchen. Genug um den heißen Brei herumgeredet! Schaut euch erstmal den Trailer an, alles andere klären wir im Anschluss:

Wann erscheint Shadow of the Erdtree?

Das Wichtigste zuerst: Elden Ring Shadow of the Erdtree erscheint offiziell am 21. Juni 2024 und kann schon jetzt vorbestellt werden. Der DLC erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. Kein Spieler des Hauptspiels geht also leer aus. Vorbesteller erhalten übrigens einen weiteren Bonusinhalt: eine exklusive Geste, die im Spiel verwendet werden kann.

Gut zu wissen: Auf Steam wird beim Veröffentlichungstermin der 20. Juni 2024 angegeben. Ob es sich hierbei lediglich um einen Fehler im System handelt oder PC-Spieler tatsächlich einen Tag früher damit anfangen können, reihenweise digital ins Gras zu beißen, bleibt abzuwarten.

Wie viel wird der Elden-Ring-DLC kosten?

Auf Steam können sich Spieler den DLC bereits jetzt für 39,99 Euro vorbestellen. Wer will, kann auch zur 10 Euro teureren Premium-Edition greifen. Diese enthält zusätzlich noch ein digitales Art-Book und den Soundtrack des DLCs. Im PlayStation Store ist der DLC ebenfalls für 39,99 Euro gelistet – nur Xbox-Spieler werden im hauseigenen Store aktuell noch nicht fündig.

In der Vergangenheit fielen die Preise für DLCs der FromSoftware-Spiele deutlich günstiger aus. Die Vermutung liegt also nahe, dass Shadow of the Erdtree deutlich mehr als ein klassischer Zusatzinhalt bietet. Eine grobe Angabe, wie viel Spielzeit die Fans vom DLC erwarten können, gibt es bislang jedoch nicht.