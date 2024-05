Assassin's Creed Shadows: Alle Editionen & Vorbesteller-Bonus

Assassin's Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 für PC, PS5, Xbox Series S/X sowie Luna und wird in vielen verschiedenen Editionen ausgeliefert. Außerdem gibt es auch wieder einen Vorbesteller-Bonus. An dieser Stelle stellen wir euch alle Editionen mit ihren Inhalten genauer vor.

Assassin's Creed Shadows Facts

So sieht der Vorbesteller-Bonus aus

Vorbesteller von Assassin's Creed Shadows bekommen die exklusive Bonus-Quest „Ein Hundeleben“ mit dazu.

Vorbesteller erhalten die Bonus-Quest „Ein Hundeleben“ (Bildquelle: Ubisoft)

Standard Edition

Preis: 69,99 € (Standard Edition im Ubisoft-Store anschauen)

Die Standard Edition enthält das Basisspiel ohne weitere Extras. Was euch im Action-Adventure im feudalen Japan erwartet, könnt ihr euch im folgenden Trailer anschauen:

Assassin’s Creed Shadows: Offizieller Weltpremiere-Trailer

Gold Edition

Preis: 109,99 € (Gold Edition bei Amazon anschauen)

Die Gold Edition von Assassin's Creed Shadows (Bildquelle: Ubisoft)

Die Gold Edition von AC Shadows enthält folgende Extras:

Basisspiel

Season Pass mit zwei Story-Erweiterungen, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Eine Zusatzmission, die ab Veröffentlichung des Hauptspiels gestartet werden kann.

3 Tage Vorabzugang.

Limited Edition (exklusiv bei Amazon)

Preis: 79,99 € (Limited Edition bei Amazon anschauen)

Die Limited Edition von Assassin's Creed Shadows (Bildquelle: Ubisoft)

Die Limited Edition von AC Shadows enthält folgende Extras:

Basisspiel

DLC „Naoe Charakterpaket Sekiryuu“ mit Katana „Auge des Drachen“, Sekiryu-Ausrüstungssatz, Reittier „Sekiryuu-Bestie“ und das Drachenzahn-Schmuckstück.

Ultimate Edition

Preis: 129,99 € (Ultimate Edition im Ubisoft-Store anschauen)

Die Ultimate Edition von AC Shadows enthält folgende Extras:

Basisspiel

Season Pass mit zwei Story-Erweiterungen, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Eine Zusatzmission, die ab Veröffentlichung des Hauptspiels gestartet werden kann.

3 Tage Vorabzugang.

DLC „Ultimate-Paket“ DLC „Naoe & Yasuke Charakterpaket Sekiryuu“ mit Katana „Auge des Drachen“, Sekiryu-Ausrüstungssatz, Reittier „Sekiryuu-Bestie“ und das Drachenzahn-Schmuckstück. Das Sekiryuu-Versteckpaket mit vier einzigartigen Verschönerungen, um das Versteck für eure Shinobi-Liga anzupassen. Fünf Fertigkeitspunkte. „Roter Drache“-Filter für den Fotomodus.



Collector's Edition

Preis: 279,99 € (Collector's Edition bei Amazon anschauen)

Die Collector's Edition von Assassin's Creed Shadows (Bildquelle: Ubisoft)

Die Collector's Edition von AC Shadows enthält folgende Extras:

Basisspiel

Season Pass mit zwei Story-Erweiterungen, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Eine Zusatzmission, die ab Veröffentlichung des Hauptspiels gestartet werden kann.

3 Tage Vorabzugang.

DLC „Ultimate-Paket“ DLC „Naoe & Yasuke Charakterpaket Sekiryuu“ mit Katana „Auge des Drachen“, Sekiryu-Ausrüstungssatz, Reittier „Sekiryuu-Bestie“ und das Drachenzahn-Schmuckstück. Das Sekiryuu-Versteckpaket mit vier einzigartigen Verschönerungen, um das Versteck für eure Shinobi-Liga anzupassen. Fünf Fertigkeitspunkte. „Roter Drache“-Filter für den Fotomodus.

Physische Sammelobjekte (siehe Bilder weiter unten) Doppelte Charakterstatue SteelBook-Case Collector’s Artbook Naoe’s Katana Tsuba Weltkarte Credo-Kakemono Zwei Sumi-e Lithographien



40 cm große Statue von Naoe und Yasuke (Bildquelle: Ubsioft)

Detailansichten der Statue (Bildquelle: Ubsioft)

Steelbook-Case für AC Shadows (Bildquelle: Ubisoft)

84-seitiges Collector's Artbook und 2 Sumi-e Lithografien in 19 x 13,5 cm Größe (Bildquelle: Ubisoft)

Naoes Katana Tsuba in Originalgröße (Bildquelle: Ubisoft)

Credo-Kakemono in 70 x 30 cm Größe (Bildquelle: Ubisoft)

