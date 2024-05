Gute Nachrichten für PS-Plus-Abonnenten: Echter Blockbuster bald zurück im Abo

Der Spielekatalog von PS Plus wird regelmäßig aktualisiert, und gelegentlich kehren auch einige alte Klassiker zurück. Darunter befindet sich dieses Mal ein beliebter Open-World-Western, was viele Fans freuen dürfte.

Sony PlayStation hat kürzlich überraschend angekündigt, dass 34 Spiele den Abo-Service verlassen werden. Gleichzeitig wird der Spielekatalog jedoch um neue Titel erweitert. Am 21. Mai 2024 gibt es Zuwachs, darunter der Action-Adventure-Hit Red Dead Redemption 2.

Das Spiel erschien im Jahr 2018 und wurde bereits über 60 Million Mal verkauft. Der Open-World-Western hat neben einer detailreichen Welt und zahlreichen Herausforderungen ordentlich Spielzeit zu bieten. Allein für die Hauptstory sollen rund 50 Stunden eurer Zeit draufgehen. Möchtet ihr das gesamte Spiel mit allen Extras durchspielen, erwarten euch sogar rund 184 Stunden Spielzeit (Quelle: HowLongToBeat).

Der Review-Aggregator Metacritic bewertet Red Dead Redemption mit 97 Punkten und setzt das Spiel damit auf die Liste der „Must-Plays“. Auch die Bewertungen der User fallen sehr gut aus:

„Erstaunlich nicht nur für Western-Liebhaber. Kein anderes Spiel hat wohl so viele Möglichkeiten geboten, sich in der offenen Welt auszudrücken, und hatte gleichzeitig nicht eine so interessante, raue und bewegende Geschichte. Ein großartiges Erlebnis mit einem etwas langsameren Start“ – LEVEL@Metacritic.

„Es bestand nie ein Zweifel daran, dass Red Dead Redemption 2 gut sein würde, aber das hier ist etwas Besonderes. Ein Meisterwerk, über das viele noch Jahrzehnte lang sprechen werden“ – God is a Geek@Metacritic.