In Diablo 4 stehen euch zu Beginn zwei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, aus denen ihr frei wählen könnt. Aber welcher ist am besten für euch geeignet?

Diablo 4 Facts

Wie unterscheiden sich die Weltstufen in Diablo 4?

Diablo 4 ist in die Weltstufen Abenteurer, Veteran, Alptraum und Qual eingeteilt. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto größer der Anteil an Gold und Erfahrungspunkten, die durch besiegte Monster spendiert werden. Außerdem gibt es einige Features und Items, die erst auf den höheren Schwierigkeitsgraden verfügbar sind.

Alle Unterschiede haben wir hier im Detail für euch festgehalten:

Schwierigkeitsgrad Auswirkungen Abenteurer Gegner lassen sich leicht besiegen Veteran Gegner sind eine größere Herausforderung

+20 Prozent Erfahrung

+15 Prozent Gold Alptraum Gegner sind gewaltiger

+100 Prozent Erfahrung

+15 Prozent Gold

Monster überwinden 20 Prozent Widerstand

Heilige und Einzigartige Gegenstände können fallengelassen werden

Alptraumsiegel, die Alptraumdungeons entsiegeln, können fallengelassen werden

Höllenfluten können ins ganz Sanktuario auftreten

Championmonster mit Auren für Schadenswiderstand können auftauchen Qual Gegner sind furchterregender

+200 Prozent Erfahrung

+15 Prozent Gold

Monster überwinden 40 Prozent Widerstand

Ahnen-Gegenstände und neue Einzigartige Gegenstände können fallengelassen werden

Abenteurer oder Veteran?

Bestreitet ihr zum ersten Mal die Kampagne, stehen euch nur die beiden Schwierigkeitsgrade Abenteurer und Veteran zur Verfügung. Wollt ihr die Stufen Alptraum und Qual freischalten, müsst ihr zunächst die Kampagne abschließen und den Finaldungeon absolvieren.

Zum Spielbeginn könnt ihr nur zwischen den Stufen Abenteurer und Veteran wählen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wollt ihr so effizient wie möglich die Kampagne durchspielen und das Endgame erreichen, empfehlen wir euch die Weltstufe Abenteurer. Veteran spendiert zwar 20 Prozent mehr Erfahrungspunkte, dafür dauern aber die Kämpfe deutlich länger. Vor allem die Akt-Bosse haben spürbar mehr Lebenspunkte, was euch mehr Zeit kosten wird. Außerdem ist die Gefahr zu sterben deutlich höher, was euren Fortschritt zusätzlich hindern wird.

Diese Empfehlung bezieht sich allerdings nur darauf, die Kampagne so schnell wie möglich abzuschließen. Als Goldene Regel gilt immer: Spielt so, wie es euch am meisten Spaß macht. Wenn ihr einen knackigen Schwierigkeitsgrad bevorzugt und euch den Sieg über jeden Boss wirklich verdienen wollt, dann ist Weltstufe Veteran natürlich goldrichtig für euch.