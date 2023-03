Nachdem der Druide im letzten Serienteil eine Pause einlegen musste, ist er in Diablo 4 wieder mit von der Partie. Wir zeigen euch, mit welchen Skills ihr den Druiden problemlos leveln könnt.

Der Tornado-Druide gehörte zu den stärksten Builds im Endgame von Diablo 2 und ist auch in Diablo 4 wieder spielbar. Wir der Name schon verrät, setzt der Druide in diesem Build auf Elementarmagie um seine Feinde mit tödlichen Stürmen zu vernichten. In der Beta könnt ihr den Druiden bis Level 25 spielen.

Falls ihr unsicher seid, welche Skills ihr bei den einzelnen Levelaufstiegen auswählen sollt, könnt ihr euch an der folgenden Tabelle orientieren. Scheut euch aber nicht davor, unterschiedliche Skills des Druiden auszuprobieren und euren ganz eigenen Spielstil zu entwickeln. Schließlich ist die Beta dazu da, das Spiel ohne langfristige Konsequenzen auszutesten.

Die offene Beta von Diablo 4 findet vom 24. bis 27. März 2023 statt. Allerdings gibt es vom 17. bis 19. März zusätzlich eine geschlossene Beta-Phase, die exklusiv für Vorbesteller zugänglich ist.

Der Druide in Diablo 4: Level 1 bis 25

In der Beta könnt ihr maximal Level 25 erreichen, allerdings erhaltet ihr bereits auf Level 20 ein süßes Wolfsbaby als kosmetische Belohnung. Mit den folgenden Fähigkeiten solltet ihr dabei keine Schwierigkeiten haben.