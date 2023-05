Die Spiele der Diablo-Reihe sind dafür bekannt, dass sie monatelangen oder sogar jahrelangen Spielspaß bieten. Die Story-Kampagne hingegen ist natürlich irgendwann vorbei. Wir sagen euch, wie lange euch die Handlung des Spiels beschäftigen wird und wie viel Inhalt in Diablo 4 steckt.

So viel Inhalt steckt in Diablo 4

Wer alles sehen will, was in Diablo 4 steckt, ist lange beschäftigt. Insgesamt erwarten euch folgende Inhalte:

5 Klassen

6 Story-Akte

5 Gebiete

4 Schwierigkeitsgrade

115 Dungeons

160 Altäre von Lilith

über 100 Nebenquests

Zu Beginn stehen euch zwei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Sobald ihr die Kampagne absolviert und ungefähr Level 50 erreicht habt, könnt ihr einen sogenannten Finaldungeon absolvieren um den dritten Schwierigkeitsgrad Alptraum freizuschalten. Dieser bietet neue Endgame-Modi sowie mächtigere Ausrüstung, die als Belohnung für gewonnen Kämpfe fallen gelassen wird.

Bis Stufe 100 seid ihr in Diablo 4 sehr lange Zeit beschäftigt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das ganze wiederholt sich ab Stufe 70. An diesem Punkt seid ihr stark genug um mit einem weiteren Finaldungeon den Schwierigkeitsgrad Qual und somit umso stärkere Gegenstände freizuspielen. Das Höchstlevel beträgt 100. An diesem Punkt könnt ihr euer Können in einem endgültigen Finaldungeon unter Beweis stellen.

Spieldauer der Kampagne von Diablo 4

Wie lange ihr für die Story-Kampagne benötigt, hängt sowohl von eurem Spielstil, der Anzahl der absolvierte Nebenquests und Events, der Wahl eurer Klasse als auch dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Im Durchschnitt solltet ihr 15 Stunden für die Kampagne einplanen, wenn ihr euch primär auf die Story-Inhalte konzentriert und so schnell wie möglich den Abspann sehen wollt.

Legt ihr hingegen ebenso Wert auf Nebenquests, Erkundung und einige Dungeons, kann sich diese Zeit gut und gerne auf 30 Stunden verdoppelt, bis ihr im Endgame angekommen seid.

Wer es bis Level 100 schaffen will, um sich am letzten Finaldungeon zu versuchen, sollte dafür auch mindestens 100 Stunden Spielzeit einplanen. Mit einem einzigen Charakter wohlgemerkt, denn schließlich könnt ihr fünf Klassen mit jeweils mehreren Spielstilen wählen. Wie von einem Diablo-Spiel gewohnt werdet ihr euch also auch in Diablo 4 mehrere Monate oder sogar Jahre beschäftigen können.