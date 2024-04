Für PS4 und PS5: Action-Hit drei Monate nach Release schon billiger

Im PlayStation-Store warten einige tolle Spiele auf euch. Ein Action-Adventure von Ubisoft kostet jetzt sogar besonders wenig. Das Comeback der Prince-of-Persia-Reihe kostet bereits 40 Prozent weniger.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

40 Prozent billiger: Ubisoft-Hit für 29,99 Euro

Mit Prince of Persia: The Lost Crown ist Ubisoft das Comeback einer waschechten Kultreihe gelungen. Der 2D-Action-Hit ist am 18. Januar 2024 erschienen und hat Spieler direkt begeistert. Fans der ersten Stunde mussten allerdings noch den Vollpreis von 49,99 Euro zahlen. Nur zwei Monate nach Release können PlayStation-Spieler jetzt bereits sparen. Die Standard-Edition für PS4 und PS5 kostet aktuell nur 29,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 09. Mai.

Anzeige

Zusätzlich ist auch die Deluxe Edition von Prince of Persia: The Lost Crown im Preis reduziert. Auch hier könnt ihr 40 Prozent sparen, wodurch das Spiel insgesamt 35,99 Euro kostet. Zu den Extras der Deluxe Edition gehört ein digitales Abenteuerhandbuch, ein Charakteroutfit und ein Amulett, das Geheimnisse aufdeckt.

Anzeige

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown an:

Prince of Persia: The Lost Crown – Gameplay-Trailer

Prince of Persia: The Lost Crown kommt bei Spielern gut an

Prince of Persia: The Lost Crown ist der erste Eintrag in die Gaming-Reihe seit The Forgotten Sands vor fast 14 Jahren. Die Wiederbelebung als 2D-Sidescroller mit Metroidvania-Elementen scheint aber perfekt funktioniert zu haben – und das, obwohl ihr diesmal gar nicht den namensgebenden Prinzen spielt. Stattdessen schlüpft ihr in die Rolle eines Elite-Kriegers, der den Prinzen retten muss. Unterwegs gilt es Fallen zu entgehen, Puzzles zu lösen und Monster der persischen Mythologie zu bezwingen.

Anzeige

Die PS5-Version des Spiels steht beim Review-Aggregator Metacritic aktuell bei einem sehenswerten Metascore von 86. Auch der User-Score fällt mit 8,6 von 10 Punkten sehr gut aus (Quelle: Metacritic).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.