Nur 3,99 Euro auf PS4 und PS5: Düsteren Open-World-Hit dürft ihr nicht verpassen

Wenn ihr Nachschub für eure Spielebibliothek braucht, solltet ihr jetzt einen Blick in den PlayStation-Store werfen. Dank einem gewaltigen Rabatt von 80 Prozent könnt ihr euch jetzt ein klasse Open-World-Game für nur 3,99 Euro schnappen.

PS4 & PS5: Superhelden-Abenteuer für nur 3,99 Euro

Die beliebten Arkham-Games von Entwickler Rocksteady Studios zählen zu den besten Superhelden-Spielen überhaupt. Wenn euch das große Finale der Trilogie noch gefehlt hat, könnt ihr im PlayStation-Store jetzt zuschlagen. Batman: Arkham Knight für die PlayStation 4 könnt ihr dort gerade für nur 3,99 Euro kaufen. Das Angebot gilt noch bis zum 09. Mai.

Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr das Abenteuer des dunklen Ritters auch problemlos auf der PlayStation 5 spielen. Dafür braucht ihr die neuste Version der Systemsoftware. Allerdings fehlen Funktionen der PS4 möglicherweise auf der neuen Sony-Konsole.

In Batman: Arkham Knight haben sich die miesesten Verbrecher Gothams mal wieder einen bösartigen Plan ausgedacht. Scarecrow und der mysteriöse Arkham Knight bedrohen die Stadt und treiben Batman an seine Grenzen. Glücklicherweise seid ihr alles andere als wehrlos. Das Freeflow-Kampfsystem wurde wieder fantastisch umgesetzt und in den Stealth-Passagen könnt ihr neue Gadgets ausprobieren, um Feinde unbemerkt auszuschalten. Erstmals kann der dunkle Ritter außerdem sein treues Batmobil einsetzen, um das riesige Gotham zu erkunden.

Schaut euch hier den Trailer von Batman: Arkham Knight an:

Batman Arkham Knight - Launch Trailer

Das sagen PlayStation-Spieler zu Batman: Arkham Knight

Im PlayStation-Store erhält Batman: Arkham Knight bei über 115.000 Reviews eine Durchschnittswertung von 4,64 von 5 Sternen. Beim Review-Aggregator Metacritic erreicht die PS4-Version des Batman-Abenteuers einen sehr guten Metascore von 87. Der User-Score liegt bei 8,1 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Auch wenn Batman: Arkham Knight bei Kritikern und Spielern sehr beliebt ist, gibt es doch den großen Kritikpunkt, dass es Rocksteady mit dem Batmobil etwas zu gut gemeint hat. Ihr werdet ständig in den Panzer gezwungen, um gegen diverse Drohnen zu kämpfen oder sogar um Stealth-Missionen zu absolvieren.