Xbox-Kracher für nur 8,99 Euro: Gefeierte Open-World-Trilogie im Angebot

Xbox-Fans können sich momentan gleich drei spektakuläre und vielfach ausgezeichnete Open-World-Hits für nur 9 Euro schnappen – die Batman: Arkham Collection ist nämlich um 51 Euro im Preis reduziert. Somit kosten Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight im Bundle jeweils nur 3 Euro.

Batman: Arkham Knight Facts

Mit Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight hat Entwickler Rocksteady drei der besten Superhelden-Spiele aller Zeiten abgeliefert. Wenn ihr die wegweisenden Open-World-Games bislang noch nicht gespielt haben solltet, dann habt ihr dank des Riesen-Rabatts im Xbox-Store jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Batman: Arkham Collection im Xbox-Store stark reduziert

Die Batman-Trilogie hat mit Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight lange vor Enttäuschungen wie Marvel’s Avengers und Gotham Knights gezeigt, was ein Superhelden-Abenteuer bieten muss. Die Spiele bauen ein detailverliebtes Universum mit zahlreichen interessanten Charakteren, Missionen und Fähigkeiten auf, die Gotham City, dem Dark Knight und vielen seiner berühmtesten Widersachern – insbesondere Mark Hamills Joker – ein beeindruckendes Denkmal in Videospielform setzen. Was Grafik, Gameplay und Story angeht, ist die Arkham Collection somit nicht nur für Comic-Fans ein absolutes Muss.

Schaut euch hier den Trailer zu Batman: Arkham Knight an:

Batman: Arkham Knight - Deutscher Trailer - Alle die dir folgen

Mit einem satten Rabatt von 80 Prozent könnt ihr euch die drei Top-Spiele Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight jetzt für jeweils nur 4 Euro in der Batman: Arkham Collection schnappen und somit 48 Euro sparen. Die Trilogie kostet im Xbox-Store statt 59,99 Euro derzeit nur 11,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Januar.

Xbox-Charts: Open-World-Hits auf dem Vormarsch

Die Batman: Arkham Collection klettert mit dem Rabatt auch in den Xbox-Charts nach oben. Für die Top 10 reicht es allerdings noch nicht, dafür finden sich dort aber hinter dem Spitzenreiter Call of Duty: Modern Warfare 3 andere Open-World-Hits wie zum Beispiel Hogwarts Legacy und Elden Ring. (Quelle: Xbox)

