PS5-Hit zum halben Preis: Immer noch die beste Story auf der PlayStation

Ein gefeiertes Singleplayer-Game für die PlayStation 5 ist jetzt gerade im Angebot. Statt 79,99 Euro müsst ihr jetzt nur 35,90 Euro zahlen. Bis heute gilt das Action-Adventure als Meilenstein für großartige Geschichten, die in Videospielen erzählt werden.

The Last of Us Facts

Schnappt euch The Last of Us Part 1 für die PS5

The Last of Us ist so gut, dass es inzwischen sogar auf drei PlayStation-Konsolen erschienen ist. Sony hat dem postapokalyptischen Abenteuer erst 2022 ein komplettes Remake für die PlayStation 5 spendiert. Das von Pilzzombies überlaufene Amerika sieht dadurch noch beeindruckender aus.

Anzeige

Auch elf Jahre nach dem originalen Release (damals auf der PS3) gilt The Last of Us noch als Gaming-Meilenstein. Sony und Naughty Dog haben mit den packenden Charakteren und der bewegenden Geschichte neue Maßstäbe für Storys in Videospielen gesetzt. Wenn euch das Story-Highlight immer noch in eurer Bibliothek fehlt oder ihr das Remake in neuer Grafik erleben wollt, dann habt ihr jetzt eine tolle Gelegenheit zu sparen.

Beim Online-Shop alza.de bekommt ihr The Last of Us Part 1 gerade zum absoluten Sparpreis von 35,90 Euro.

Anzeige

Zusätzlich ist The Last of Us Part 1 auch bei MediaMarkt/ Saturn im Angebot. Dort kostet der PS5-Hit 39,99 Euro anstelle von 79,99 Euro. Das entspricht immer noch einem Rabatt von 50 Prozent. Wenn ihr euch das Spiel liefern lasst, fallen zusätzliche 4,99 Euro an. Auch bei ebay kostet der PS5-Hit 39,99 Euro.

The Last Of Us Part I - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 14:29 Uhr

Es ist nicht klar, wie lange die Angebote in den Online-Shops gültig sind. Ihr solltet also nicht zu lange zögen und schnell zuschlagen.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für The Last of Us Part 1 an:

The Last of Us Part 1: Deutscher Trailer zum Remake

Was sagen Kritiker zu The Last of Us Part 1?

Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, müsst ihr euch nur die Bewertungen für The Last of Us Part 1 beim Review-Aggregator Metacritic ansehen. Die PS5-Version erreicht hier einen sehr guten Metascore von 89. Der User-Score fällt mit 7,3 von 10 Punkten etwas schlechter aus. Die meisten Spieler haben aber weniger ein Problem mit dem Spiel selbst. Sie beschweren sich eher darüber, dass Sony sie mit dem Remake erneut zur Kasse bitten will, obwohl der Remaster von The Last of Us für die PS4 immer noch gut aussieht.