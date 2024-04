Sony: Neue Bravia-Fernseher sind nichts für Schnäppchenjäger

Sony greift mit neuen Bravia-Fernsehern an: Nach der Vorstellung der Modelle Bravia 7, 8 und 9 hat sich der japanische Hersteller nun auch zu den Preisen der Smart-TVs geäußert – und die haben es in sich. Das Topmodell ist für 5.000 Euro zu haben.

Sony Facts

Bravia 2024: Sony gibt TV-Preise bekannt

Die neue Bravia-TV-Serie von Sony für das Jahr 2024 wartet mit einigen Änderungen auf. Die neuen Modelle der Serien Bravia 7, 8 und 9 wurden zwar schon offiziell vorgestellt, doch zu den Preisen hatte sich Sony bei der Präsentation noch nicht geäußert. Jetzt stehen sie aber fest – und die Smart-TVs lassen sich ab sofort vorbestellen.

Anzeige

Bravia 2024: Neue Smart-TVs von Sony (Bildquelle: Sony)

An der Spitze steht die Bravia-9-Serie mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, die in den Größen 75 Zoll für 4.399 Euro und 85 Zoll für 4.999 Euro erhältlich ist. Die Bravia-8-Serie besteht aus WOLED-Modellen und ist in den Größen 55 Zoll für 2.399 Euro, 65 Zoll für 2.999 Euro und 77 Zoll für 4.599 Euro erhältlich (Quelle: Sony).

Anzeige

Die Bravia-7-Serie umfasst ebenfalls Mini-LED-Modelle ab 2.399 Euro für 65 Zoll, 2.999 Euro für 75 Zoll und 3.799 Euro für 85 Zoll.

Ein wichtiger Schritt für Sony ist in diesem Jahr die Umstellung auf LCD-Modelle mit Mini-LED-Technologie bei den Flaggschiffen der Bravia-Reihe. Neue OLED-Fernseher wird es 2024 nicht geben. Sony setzt bei den neuen Modellen auf die „XR Backlight Master Drive“-Technologie, um noch mehr Helligkeit und Kontrast zu bieten.

Anzeige

So präsentiert Sony die neuen Bravia-Modelle:

Sony Bravia 2024: Das können die Smart-TVs

Bravia 2024: Neue Smart-TVs von Sony vorbestellbar

Die neuen Bravia-Fernseher können ab sofort im Online-Shop von Sony vorbestellt werden. Bis sie bei den Kunden eintreffen, kann es allerdings noch etwas dauern.

Der Bravia 7 ist ab dem 27. Mai erhältlich, der Bravia 9 ab dem 10. Juni. Noch länger müssen Kunden auf den Bravia 8 warten, der laut Sony erst ab dem 24. Juni ausgeliefert wird. Je nach Größe der Fernseher lässt sich Sony sogar bis zum 8. Juli Zeit.