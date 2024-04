Stellar Blade: Zugangscode-Spezialisten finden

Für die Nebenquest „Zugangscode-Spezialisten“ müsst ihr mehrere Bücher mit dem Namen „Kapitel der Prüfung“ einsammeln. Wir zeigen euch alle Fundorte und den Zugangscode, um die Nebenmission abzuschließen.

„Zugangscode-Spezialisten“ starten

Die Nebenmission „Zugangscode-Spezialisten“ aktiviert sich automatisch, sobald eines der besagten Bücher eingesammelt habt. Um sie zu starten und im Menü verfolgen zu können, müsst ihr die Nebenquest nach dem ersten Buch am Schwarzen Brett in Xion annehmen.

Ihr benötigt insgesamt 6 Bücher mit dem Namen „Kapitel der Prüfung“. Jedes Buch beinhaltet ein Zeichen für den gesuchten Code, um den Container im Ödland öffnen zu können. Ihr findet eure bereits gefundenen „Kapitel der Prüfungen“ im Menü. Geht dazu in Datenbank -> Dokumente -> Gebete (ganz unten), dort sind eure gefundenen Kapitel aufgelistet. Anders als in den Missionen „Einfaches Rätsel“ und „Weisheitsrätsel“ müsst ihr dieses Mal also keine Matheaufgabe lösen, um an den Zugangscode zu gelangen.

Fundort von Kapitel der Prüfung 1-β

Das erste „Kapitel der Prüfung“ findet ihr im Bereich Matrix 11, genauer gesagt im „Versteck“ des Gebiets. Ihr habt es sehr wahrscheinlich bereits im Storyverlauf automatisch eingesammeln. Falls ihr es doch verpasst haben solltet, dann reist nach Matrix 11 und danach zum Schnellreisepunkt „Bahnbetriebswerk“. Folgt dem Weg, den ihr auch in der Kampagne laufen müsst. Sobald ihr im Versteck ankommt, müsst ihr auf das obere Stockwerk des Verstecks und dort am Altar das „Kapitel der Prüfung 1“ einsammeln. Die folgenden Screenshots zeigen euch den Fundort. Leider können wir euch keine Karte zeigen, da der Bereich keine Map hat. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Fundort von Kapitel der Prüfung 2-θ

„Kapitel der Prüfung 2“ findet ihr in der Großen Wüste, genauer gesagt im Nordosten. Dort befinden ihr mehrere zerstörte Gebäude. Der Altar steht im ersten Stock des Hauses:

Fundort von Kapitel der Prüfung 3-α

„Kapitel der Prüfung 3“ befindet sich ebenfalls in der Großen Wüste. Reist dort zum Schnellreisepunkt „Südlich der Verschütteten Ruinen“, der sich nördlich vom Solarturm befindet. Im Erdgeschoss der zerstörten Häuser findet ihr das Buch:

Fundort von Kapitel der Prüfung 4-λ

„Kapitel der Prüfung 4“ findet ihr ebenfalls in der Großen Wüste. Reist zum Schnellreisepunkt „Hypertube“, der sich im Nordwesten befindet. Springt in die Röhre und weicht so vielen Hindernissen wie möglich aus, um ans Ende zu gelangen. Nach der Rutschpartie in der Hypertube fallt ihr in ein Wasserbecker, schwimmt sofort nach rechts und steigt aus dem Wasser. Dort befindet sich der Schrein. Wir zeigen euch den Fundort der Hypertube:

Fundort von Kapitel der Prüfung 5-δ

„Kapitel 5 der Prüfung“ findet ihr im Gebiet Ödland, genauer gesagt südöstlich vom Solarturm. In einer kleinen Steinhöhle befindet sich der Altar. Wir zeigen ihn euch in den folgenden Screenshots:

Fundort von Kapitel der Prüfung 6-ζ

Das sechste und letzte „Kapitel der Prüfung“ findet ihr ebenfalls im Bereich Ödland, genauer gesagt nordöstlich von eurem Schiff beziehungsweise nordöstlich von Altess Levoire. Auch der Altar befindet sich in einer kleinen Nische aus Stein:

Zugangscodes für „Zugangscode-Spezialisten“

Nachdem ihr alle 6 „Kapitel der Prüfungen“ eingesammelt habt, könnt ihr nun das letzte Zeichen der Kapitel aneinanderreihen, um den gesuchten Zugangscode zu erfahren. Gebt ihn am Container im Ödland ein, der Fundort wird euch ebenfalls auf der Karte markiert, um an die ersten Belohnungen zu kommen. Der Code lautet: βθαλδζ

Der Container befindet sich im Schiffswrack südlich vom Solarturm. Wir zeigen euch sicherheitshalber den Fundort und die Eingabetafel für den Code:

Im Container befindet sich eine Box mit eurer ersten Belohnung: das Outfit La Vie en Rose und das letzte Kapitel der Prüfungen. Danach müsst ihr nach Xion reisen, um die Nebenmission am Schwarzen Brett einzureichen. Nach der Abgabe erhaltet ihr 20.000 Gold.