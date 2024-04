God of War, Doom und mehr: 6 Gaming-Reihen, die mal ganz anders aussahen

© Sony Interactive Entertainment 3 / 7

Kratos feierte sein grimmiges Debüt 2005 auf der PlayStation 2 und metzelte sich von dort an durch die griechische Götterwelt. Das Prequel God of War: Ascension für die PlayStation 3 stellte sich jedoch als vorläufiger Endpunkt für das Franchise heraus. Die Geschichte um den Geist Spartas fühlte sich auserzählt an und die Reihe ruhte fünf Jahre lang – nur um mit einem Knall wieder in den Videospiel-Olymp vorzudringen. Der Reboot von 2018 verlegte die Handlung in die nordische Mythologie, schenkte Kratos mit Atreus einen Sohn, wurde mit Auszeichnungen überhäuft und zählt heute zu den besten Spielen der gesamten Konsolengeneration.