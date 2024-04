Stellar Blade: Alle Fische fangen und Einsamer Angler freischalten

Nachdem ihr in Stellar Blade in der Großen Wüste das Angeln gelernt habt, könnt ihr an verschiedenen Orten unterschiedliche Fische fangen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Angel-Orte und listen euch alle Fische auf.

Stellar Blade Facts

Anzeige

Angeln freischalten und alle Angelorte

Ihr schaltet das Angeln beim NPC Clyde frei, er steht an der Oase in der Großen Wüste. Nachdem ihr seine Nebenmission abgeschlossen habt, schaltet sich zudem sein Angel-Shop frei. Hier könnt ihr Köder und Angel-Daten mit Angelpunkten kaufen, die ihr durch das Fangen von Fischen bekommt. Ihr solltet unbedingt die jeweiligen Angel-Daten kaufen, da ihr durch sie eure Angel-Fähigkeiten steigert, sodass ihr größere Fische leichter fangen könnt.

Insgesamt gibt es 25 unterschiedliche Fische, die ihr an 6 Angelorten fangen könnt. Für die Trophäe „Einsamer Angler“ müsst ihr jedoch nur 20 unterschiedliche Fische angeln. Wenn ihr alle 25 Fischarten fangt, erhaltet ihr das Outfit „Ocean Maid“. Die Fische sind in 5 Kategorien aufgeteilt:

Klein: Goldfisch, Schlammspringer, Kampffisch, Falterfisch, Igelfisch, Hummer – fangt ihr am besten mit kleinen Garnelen

Goldfisch, Schlammspringer, Kampffisch, Falterfisch, Igelfisch, Hummer – fangt ihr am besten mit Mittel: Fliegender Fisch, Drückerfisch, Peitschenangler, Wolfsbarsch, Makrele, Rote Fleckbrasse, Koi, Getüpfelter Gabelwels, Lachs – fangt ihr am besten mit Zuckendes Insekt

Fliegender Fisch, Drückerfisch, Peitschenangler, Wolfsbarsch, Makrele, Rote Fleckbrasse, Koi, Getüpfelter Gabelwels, Lachs – fangt ihr am besten mit Groß: Goldmakrele (Mahi-Mahi), Heilbutt, Mondfisch, Fächerfisch, Thunfisch – fangt ihr am besten mit einem Fischstück

Goldmakrele (Mahi-Mahi), Heilbutt, Mondfisch, Fächerfisch, Thunfisch – fangt ihr am besten mit einem Gigantisch: Arowana, Arapaima Pirarucu, Weißer Hai – fangt ihr am besten mit dem besonderen Köder

Arowana, Arapaima Pirarucu, Weißer Hai – fangt ihr am besten mit dem Kolossal: Walhai, „Dunkleosteus“ – könnt ihr nur mit dem fantastischen Köder fangen, den ihr durch die Nebenmission „Where ist he fantastic bait“ bekommen könnt. Sie schaltet sich jedoch erst frei, wenn ihr 20 unterschiedliche Fische gefangen habt.

Anzeige

Eure bisher gefangenen Fische könnt ihr im Menü sehen. Öffnet es mit der Options-Taste, navigiert zum Reiter Datenbank und wählt nun die Kategorie Fische aus. Mit der Ausnahme der Kolossal-Fische könnt ihr alle anderen Arten auch mit jedem anderen oder sogar ohne Köder fangen. Mit dem spezifischen Köder wird nur die Chance erhöht, einen Fisch in der jeweiligen Kategorie an Land zu ziehen. Ohne Köder dauert das Angeln jedoch wesentlich länger. Zudem gibt es den merkwürdigen Köder, hiermit steigt eure Chance auf Items und Verbrauchsgegenstände. Manchmal erhaltet ihr jedoch auch einfach nur Müll. Nichts von den hiermit gefangenen Items zählt für die Trophäe.

Anzeige

Es ist ratsam, dass ihr die Steuerung umstellt, damit das Angeln leichter wird. Vor allem bei den größeren Fischen kann das ungemein helfen. Öffnet dafür Menü -> Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Ersetzen von Angelsteuerung -> An. Hiermit müsst ihr beim bezwingen der Fische nur noch Viereck halten und in die Schnur in die gegenläufige Richtung ziehen, damit der Fisch ermüdet. Außerdem müsst ihr nur noch R2 halten, anstatt den genauen Anschlagspunkt zu finden. Wenn ihr an einem Angelort seid, müsst ihr die Angelrute ausrüsten, um das Fischen zu starten. Bevor ihr die Leine auswerft, könnt ihr auf dem Steuerkreuz nach unten drücken, um euren Köder zu wechseln.

Xion – Auf dem Weg zum Ödland

Hier könnt ihr folgende Fische fangen:

Goldfisch – Kleine Garnele

Hummer – Kleine Garnele

Fliegender Fisch – Zuckendes Insekt

Wolfsbarsch – Zuckendes Insekt

Makrele – Zuckendes Insekt

Rote Fleckbrasse – Zuckendes Insekt

Koi – Zuckendes Insekt

Getüpfelter Gabelwels – Zuckendes Insekt

Lachs – Zuckendes Insekt

Wir zeigen euch den Angelort in den folgenden Bildern. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Ödland – See in der nordwestlichen Höhle

Hier könnt ihr folgende Fische fangen:

Schlammspringer – Kleine Garnele

Hummer – Kleine Garnele

Peitschenangler – Zuckendes Insekt

Rote Fleckbrasse – Zuckendes Insekt

Koi – Zuckendes Insekt

Getüpfelter Gabelwels – Zuckendes Insekt

Lachs – Zuckendes Insekt

Goldmakrele (Mahi Mahi) – Fischstück

Mondfisch – Fischstück

Wir zeigen euch den Angelort in den folgenden Bildern. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Ödland – See im Südosten

Hier könnt ihr folgende Fische fangen:

Schlammspringer – Kleine Garnele

Igelfisch – Kleine Garnele

Hummer – Kleine Garnele

Drückerfisch – Zuckendes Insek

Rote Fleckbrasse – Zuckendes Insekt

Koi – Zuckendes Insekt

Getüpfelter Gabelwels – Zuckendes Insekt

Lachs – Zuckendes Insekt

Goldmakrele (Mahi-Mahi) – Fischstück

Mondfisch – Fischstück

Anzeige

Wir zeigen euch den Angelort in den folgenden Bildern. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Eidos 7 – Teich am Uhrenturm

Reist im Gebiet Eidos 7 zum Schnellreisepunkt „Bauzone“ und geht den Weg zurück, von dem ihr während der Kampagne gekommen seid. Der Teich befindet sich am Uhrenturm. Hier könnt ihr folgende Fische fangen:

Goldfisch – Kleine Garnele

Schlammspringer – Kleine Garnele

Fliegender Fisch – Zuckendes Insekt

Drückerfisch – Zuckendes Insekt

Rote Fleckbrasse – Zuckendes Insekt

Makrele – Zuckendes Insekt

Koi – Zuckendes Insekt

Getüpfelter Gabelwels – Zuckendes Insekt

Goldmakrele (Mahi-Mahi) – Fischstück

Heilbutt – Fischstück

Fächerfisch – Fischstück

Thunfisch – Fischstück

Wir zeigen euch den Angelort in den folgenden Bildern. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Große Wüste – Oase

Hier könnt ihr folgende Fische fangen:

Goldfisch – Kleine Garnele

Schlammspringer – Kleine Garnele

Betta – Kleine Garnele

Falterfisch – Kleine Garnele

Hummer – Kleine Garnele

Arowana – Besonderer Köder

Arapaima Pirarucu – Besonderer Köder

Weißer Hai – Besonderer Köder

Walhai – Fantastischer Köder

„Dunkleosteus“ – Fantastischer Köder

Anzeige

Wir zeigen euch den Angelort in den folgenden Bildern. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Eidos 9 – Ozean, bevor ihr ins Atelier von Lilly eintretet

Nach Eidos 9 gelangt ihr nur, wenn ihr Lillys Statusleiste, bevor ihr nach Spire 4 (Orbitlift) reist, auf 100 % habt. Das Areal ist zwar verpassbar, allerdings könnt ihr die dort ansässigen Fische auch an den vorherigen Orten fangen. Hier könnt ihr folgende Fische fangen: