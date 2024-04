Stellar Blade: „Vergessene Ark“ lösen und Code finden

Um die Nebenmission „Vergessene Ark“ zu absolvieren, müsst ihr ein Rätsel lösen und dadurch einen Code herausfinden. Im Folgenden zeigen wir euch die Lösung und die Belohnungen der Quest.

„Vergessene Ark“ starten

Um die Nebenmission „Vergessene Ark“ zu starten, müsst ihr mit dem NPC Mann reden. Ihn findet ihr im Audienzzimmer in Xion, das ihr durch den Aufzug im Nordwesten erreicht. Im Vorraum vom Aufzug befindet sich das Eingabefeld, wo ihr die Codes für die Nebenquests „Einfaches Rätsel“ und „Weisheitsrätsel“ eingeben müsst.

Das Questsymbol von „Vergessene Ark“ ist zwar bereits schon früher auf der Karte zu sehen, aber ihr könnt die Mission erst annehmen, nachdem ihr das erste Mal in die Große Wüste gereist und daraufhin nach Xion zurückgekehrt seid. Nach der Questannahme wird euch die Ark auf der Karte markiert. Geht dorthin und sammelt das Dokument ein, das neben der Eingabekonsole auf der Mülltonne liegt. Wir zeigen euch den Fundort in den folgenden Bildern. Klickt auf sie, um sie zu vergrößern:

Code für „Vergessene Ark“ finden und eingeben

Damit ihr den Code und das Rätsel lösen könnt, müsst ihr in Xion die dazugehörigen 6 Terminals finden und mit ihnen interagieren. Jede Tafel gibt euch einen der gesuchten Ziffern/Buchstaben. Lauft in Xion herum und scannt mit eurer Drohne. Die Tafeln werden euch Orange angezeigt und sind relativ leicht zu finden. Sicherheitshalber zeigen wir euch trotzdem die Lösungsmap, damit ihr die Fundorte der Schalttafeln leichter findet:

Hier befinden sich die 6 Terminals, damit ihr den Code für „Vergessene Ark“ lösen könnt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr alle 6 Tafeln gefunden habt, müsst ihr zurück zum Eingang und dort den gesuchten Zugangscode eingeben. Als Tipp heißt es in der Missionsbeschreibung: „Dreh dich, Xion, im Uhrzeigersinn!“. Startet mit oberen „Null“, die ihr auf der Map steht und gebt nun im Uhrzeigersinn die Buchstaben ein. Der Lösungscode lautet also: θμκαεγ. Ähnlich wie bei der Nebenmission „Zugangscode-Spezialisten“, müsst ihr also vor der Eingabe erst einmal den Code herausfinden.

So sieht der Lösungscode für die Mission „Vergessene Ark“ aus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tretet nach der Eingabe des Codes hinein und interagiert im Raum mit den markierten Leichen. Daraufhin müsst ihr mit der Schaltkonsole interagieren, die sich hinten rechts im Raum befindet. Danach müsst ihr aus dem Bereich fliehen. Um die nun verschlossenen Türen zu öffnen, müsst ihr die leuchtenden und piependen Konsolen zerstören. Das funktioniert am besten mit eurem Fernangriff. Nachdem ihr entkommen seid, müsst ihr zu Mann im Audienzzimmer zurückkehren, um bei ihm die Mission abzuschließen.

Belohnungen für „Vergessene Ark“

Für den Abschluss der Nebenmission „Vergessene Ark“ erhaltet ihr Erfahrungspunkte, zwei Schockgranaten, zwei Smart-Minen und zwei Impulsgranaten.