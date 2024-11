Stellar Blade: Alle Schmetterlinge finden

Durch ein Update von Stellar Blade gibt es weitere Nebenquests, die ihr abschließen könnt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Schmetterlinge für die Mission "Wie Schmetterlinge".

"Wie Schmetterlinge" starten

Um "Wie Schmetterlinge" starten zu können, benötigt ihr die Selfie-Kamera, also genauso wie für die Nebenquest "Katzenfotoausstellung". Die Selfie-Kamera bekommt ihr, indem ihr die Nebenmission "Fotografieclub" abschließt. Diese könnt ihr am Schwarzen Brett einsehen und annehmen.



Nachdem ihr "Fotografieclub" angenommen habt, wird euch in eurer Datenbank der Fundort für das benötigte Selfie angezeigt. Geht zum Marktplatz von Xion und schießt dort das verlangte Foto. Reicht die Nebenquest danach am Schwarzen Brett ein. Daraufhin könnt ihr die Nebenmission "Wie Schmetterlinge" starten.

Fundorte aller Schmetterlinge im Überblick

Insgesamt müsst ihr im Ödland 10 Schmetterlinge finden und mit ihnen ein Selfie machen. Die Datenbank in eurem Menü zeigt eine Vorschau der Fundorte, jedoch nicht die exakten Orte der Schmetterlinge. Allerdings gibt euch das Foto bereits einen Anhaltspunkt, der euch bei der Suche hilft.



Ihr müsst übrigens kein Foto schießen, um einen Fundort erfolgreich in eure Datenbank einzutragen. Holt die Selfie-Kamera raus und positioniert den Schmetterling sichtbar im Bild. Daraufhin wird dieser gescannt und in euer Logbuch eingetragen. Die Reihenfolge der Fotos ist übrigens egal. Das folgende Bild zeigt euch alle Fundorte im Überblick:

Fundorte aller Schmetterlinge im Überblick (© Screenshot GIGA)

Farbenfroher Schmetterling - Fundort

Der farbenfrohe Schmetterling ist im Schiffswrack im Südwesten. Genauer gesagt auf einem Container, der sich im Wrack befindet:

Farbenfroher Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Farbenfroher Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Seltener Schmetterling - Fundort

Der seltene Schmetterling befindet sich im Erdgeschoss vom Funkturm:

Seltener Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Seltener Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Extravaganter Schmetterling - Fundort

Der extravagante Schmetterling befindet sich auf der Rückseite einer großen Plakatwand, die sich in der Nähe vom Funkturm befindet:

Extravaganter Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Extravaganter Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Edler Schmetterling - Fundort

Der edle Schmetterling befindet sich auf dem Schrottplatz, der relativ zentral im Ödland ist:

Edler Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Edler Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Geheimnisvoller Schmetterling - Fundort

Der geheimnisvolle Schmetterling befindet sich auf der Rückseite einer Plakatwand. Sie befindet sich zentral gelegen im Norden vom Ödland:

Geheimnisvoller Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Geheimnisvoller Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Süßer Schmetterling - Fundort

Der süße Schmetterling befindet sich in einer Gasse, ganz im Norden vom Ödland. Genauer gesagt auf einer Kiste:

Süßer Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Süßer Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Anmutiger Schmetterling - Fundort

Der anmutige Schmetterling befindet sich auf der Rückseite einer Ruine. Das zerstörte Gebäude liegt im Osten vom Ödland, ganz in der Nähe ist auch eine Schnellreisestation:

Anmutiger Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Anmutiger Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Makelloser Schmetterling - Fundort

Der makellose Schmetterling befindet sich ganz in der Nähe vom anmutigen Schmetterling. Reist zum selben Schnellreisepunkt und steigt den Krater hinab. An der Wand vom Gittertor findet ihr den makellosen Schmetterling:

Makelloser Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Makelloser Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Glücklicher Schmetterling - Fundort

Der glückliche Schmetterling befindet sich zentral im Ödland. Reist zum dort gelegenen Schnellreisepunkt. Geht Richtung Norden und vollführt die Walljumps, um auf die andere Seite der Schlucht zu kommen. Danach findet ihr den glücklichen Schmetterling:

Glücklicher Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Glücklicher Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Träumender Schmetterling - Fundort

Der träumende Schmetterling befindet sich im Südosten vom Ödland, genauer gesagt an der Wasserstelle. Geht an der Stelle links die Treppen hoch. Auf einer der Kisten befindet sich der träumende Schmetterling.

Träumender Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Träumender Schmetterling - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Belohnung für "Wie Schmetterlinge"

Nachdem ihr alle 10 Schmetterlinge mit eurer Selfie-Kamera fotografiert habt, müsst ihr zurück zum Schwarzen Brett, um dort die Nebenmission abzuliefern. Daraufhin erhaltet ihr als Belohnung das Outfit "Schwarzer FourSeconds-Denim".



Das folgende Video von YouTuber HarryNinetyFour zeigt euch alle 10 Fundorte im Video:

