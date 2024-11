Stellar Blade: Alle Sterntränen und Emils Shop finden

Wenn ihr für Stellar Blade den DLC "NieR:Automata" besitzt, ist euch sicherlich aufgefallen, dass ihr ab sofort Sternentränen sammeln könnt. Aber wofür braucht ihr sie und wo findet ihr alle? Hier beantworten wir es euch und verraten euch zudem alle Fundorte der Sternentränen.

Was sind Sternentränen?

Sternentränen gehören durch den DLC zu den Sammelobjekten von Stellar Blade, also ähnlich wie die Dosen. Zudem fungieren sie als Währung, die ihr in Emils Shop ausgeben könnt, um unter anderem neue Outfits zu bekommen. Wo genau ihr Emils Shop findet, erklären wir euch weiter unten im Text.

Fundorte aller Sternentränen

Insgesamt gibt es 15 Sternentränen, die ihr finden könnt. 8 von ihnen befinden sich im Ödland und 7 findet ihr in der Großen Wüste.



Wenn ihr das Menü öffnet, auf den Reiter "Datenbank" navigiert und anschließend auf "Sterntränen" geht, seht ihr bereits Hinweise, wo sich der jeweilige Fundort befindet. Allerdings gibt euch das Foto nur einen Anhaltspunkt, nicht den genauen Ort.



Durch die Datenbank könnt ihr auch sehen, welche Sternentränen euch noch fehlen, denn sie sind von Beginn an mit ihrem Namen im Logbuch eingetragen.

Alle Sternentränen im Ödland

Im Ödland gibt es insgesamt 8 Sternentränen. Der folgende Screenshot zeigt euch alle Fundorte im Überblick. Weiter unten gehen wir detaillierter auf den jeweiligen Ort ein:

Fundorte aller Sternentränen im Ödland. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sternträne #AC6258B - Fundort

Ihr findet die Sternträne im Südwesten vom Ödland. Genauer gesagt in der Nähe des Schiffwracks, wo ihr ebenfalls einen Schmetterling findet:

Sternträne AC6258B - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne AC6258B - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AT4756L - Fundort

Für die Sternträne müsst ihr zuerst einen kleinen Parkour abschließen. Begebt euch zum Startpunkt, den ihr auf der Karte erkennt, kletter hoch und folgt dem Pfad, bis ihr an der Sternträne angelangt seid:

Sternträne #AT4756L - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AT4756L - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AW4215O - Fundort

Die Sternträne befindet sich zwischen Satelliten, die sich in der Nähe des Funkturms befinden:

Sternträne #AW4215O - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AW4215O - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AB6148M - Fundort

Die Sternträne befindet sich in der Höhle, die sich nordwestlich im Ödland befindet und einen kleinen See hat. Es ist auch eine der Angelstellen, wo ihr Fische fangen könnt:

Sternträne #AB6148M - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AB6148M - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AC8653E - Fundort

Die Sternträne findet ihr zentral nördlich im Ödland, direkt neben einem großen Schild:

Sternträne #AC8653E - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AC8653E - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AJ4875L - Fundort

Die Sternträne findet ihr ebenfalls zentral im Ödland, direkt neben einem großen Wegweiser-Schild:

Sternträne #AJ4875L - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AJ4875L - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AT8154E - Fundort

Die Sternträne findet ihr an der Wasserstelle, die sich im Südosten befindet. Sobald ihr am Wasser seid, müsst ihr euch links halten und dort hochklettern. Die Sternträne befindet sich auf dem markierten Plateau:

Sternträne #AT8154E - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AT8154E - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AO3521P - Fundort

Die Sternträne findet ihr auf dem Schrottplatz, der sich im Norden befindet. Sobald ihr den Schrottplatz betretet, müsst ihr euch rechts halten und dort hochklettern:

Sternträne #AO3521P - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AO3521P - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Alle Sternentränen in der Großen Wüste

In der Großen Wüste gibt es insgesamt 7 Sternentränen. Der folgende Screenshot zeigt euch alle Fundorte im Überblick. Weiter unten gehen wir detaillierter auf den jeweiligen Ort ein:

Fundorte aller Sternentränen in der Großen Wüste. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sternträne #AN1632R - Fundort

Die Sternträne findet ihr vor einer Engel-Statue, die sich im Nordwesten befindet:

Sternträne #AN1632R - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AN1632R - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AB3459D - Fundort

Die Sternträne findet ihr vor einer Palme auf der Westseite vom großen See, der sich zentral in der Großen Wüste befindet:

Sternträne #AB3459D - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AB3459D - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AJ9235H - Fundort

An dem gezeigten Fundort befindet sich ein Schnellreisepunkt und eine Ruine. Kletter das zerstörte Haus hinauf, dort befindet sich die Sternträne:

Sternträne #AJ9235H - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AJ9235H - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AO2489J - Fundort

Begebt euch zum gezeigten Schnellreisepunkt und kletter mit einer Leiter das Haus hinauf, das an der Seite ein pinkes Neonschild aufweist. Sobald ihr auf dem Dach angekommen seid, müsst ihr nur noch den Weg folgen. Zwei Dächer weiter befindet sich die Sternträne auf grauen Containern:

Sternträne #AO2489J - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AO2489J - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AO2489J - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AN5409P - Fundort

Die Sternträne befindet sich in der zerstörten Oper. Steigt durch das kaputte Fenster hinein und klettert weiter nach unten. Zwischen den Sitzreihen befindet sich die Sternträne:

Sternträne #AN5409P - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AN5409P - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AF8742F - Fundort

Die Sternträne befindet sich im Süden der Großen Wüste, genauer gesagt zwischen 3 versteinerten Feinden:

Sternträne AF8742F - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Sternträne AF8742F - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Sternträne #AM61311 - Fundort

Die Sternträne befindet sich südlich vom Funkturm des Gebiets. Genauer gesagt auf den grauen Containern, die sich dort befinden:

Sternträne #AM61311 - Fundort (© Sceenshots HarryNinetyFour) Sternträne #AM61311 - Fundort (© Sceenshots HarryNinetyFour)

Emils Shop finden und Sternentränen ausgeben

Wie oben bereits erwähnt, könnt ihr mit den Sterntränen unterschiedliche Outfits oder andere kosmetische Items kaufen. Hierfür müsst ihr jedoch zuerst Emils Shop finden. Ihr findet ihn entweder in der Großen Wüste oder im Ödland.



Er spawnt jedoch zufällig an unterschiedlichen Orten. Dort fährt er mit seinem Fahrzeug jeweils ein paar Runden umher, bevor er sich wieder aus dem Staub macht. Um ihn zum Anhalten zu bringen, müsst ihr ihn mit eurer Fernkampfwaffe treffen.



Daraufhin könnt ihr mit Emils Shop interagieren und die Sternentränen ausgeben. Weiter unten zeigen wir euch mögliche Spawn-Punkte von Emils Shop.

Sobald ihr Emils Shop seht, müsst ihr ihn abschießen, um ihn zum Stillstand zu bringen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Emils Shop spawnt zwar zufällig an verschiedenen Orten, aber wir haben zwei Bereiche gefunden, in denen er sehr häufig auftaucht. Das Gute dabei ist, dass sich dort ebenfalls Schnellreisepunkte befinden. Das bedeutet, ihr könnt zwischen den Fast-Travel-Points hin und her reisen und somit einen Spawn von Emils Shop erzwingen.



Falls er doch nicht auftauchen sollte, reist ihr einfach zum anderen Schnellreisepunkt und wiederholt das Prozedere so oft, bis Emil auftaucht. Die beiden Bereiche befinden sich im Gebiet Ödland. Wir haben sie für euch auf der folgenden Map markiert:

Hier findet ihr Emils Shop. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Falls ihr doch die Wege zu den Sternentränen im Videoformat sehen möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber HarryNinetyFour anschauen. Dort seht ihr ebenfalls alle Fundorte:

