LEGO Horizon Adventures im Test: PlayStation-Hit entfaltet dank LEGO-Charme ganz neue Stärken

Mit LEGO Horizon Adventures wagt sich der dänische Bauklötzchen-Gigant in die Welt von Guerrilla Games postapokalyptischem Horizon-Universum. Dabei verbindet das Spiel gekonnt die packende Geschichte und das mechanische Bestiarium von Horizon Zero Dawn mit dem typisch humorvollen und charmanten LEGO-Stil. Doch wie gut funktioniert diese Kombination? Und kann das Action-Adventure auch erfahrene Gamer begeistern? Wir haben uns für euch auf der PlayStation 5 in die Bauklötzchen-Welt gestürzt.

Fazit zu Lego Horizon Adventures LEGO Horizon Adventures ist ein gelungener Mix aus Action-Adventure und LEGO-Charme. Die humorvolle Adaption der Horizon-Story und die beeindruckende Optik sorgen für ein unterhaltsames Spielerlebnis. Zwar gibt es einige Schwächen, wie die limitierte Stealth-Mechanik und die fehlende Ausweichmechanik, doch insgesamt bietet das Spiel eine gelungene Mischung aus taktischen Kämpfen und entspannendem Bau-Gameplay. Besonders im Koop-Modus entfaltet LEGO Horizon Adventures sein volles Potenzial, aber auch Solo-Spieler kommen auf ihre Kosten. Beeindruckende Optik mit viel Liebe zum Detail.

Solides Levelsystem mit individuellen Upgrades für alle Charaktere.

Taktische Kämpfe mit Schwachstellen-Mechanik und Elementarkombinationen.

Humorvolle Story im typischen LEGO-Stil, besonders in der englischen Sprachausgabe.

Nahtlose technische Performance ohne Probleme.

Koop-Modus, der die Abstimmung zwischen Spielern fördert.

Fehlender Ausweich-Button schränkt die Dynamik der Kämpfe ein.

Stealth-Mechanik ist nur eingeschränkt nützlich.

Deutsche Synchronisation fällt im Vergleich zur englischen ab.

Charaktere sind in festgelegte Rollen gezwungen, was im Solo-Modus einschränkend wirkt. 8 /10

Olaf Fries

Story und Humor: Horizon trifft LEGO-Witz

LEGO Horizon Adventures erzählt eine vereinfachte Version der Geschichte von Horizon Zero Dawn. Aloy, die mutige Protagonistin, kämpft sich durch eine Welt, in der Maschinenwesen die Oberhand haben. Die LEGO-Adaption nimmt es dabei nicht immer ganz so genau mit der Vorlage und serviert eine humorvolle, leichtfüßige Interpretation, die für einige Schmunzler sorgt.

Besonders in der englischen Sprachausgabe, in der Sprecherinnen und Sprecher der Originalfiguren wie Ashly Burch (Aloy) und JB Blanc (Rost) erneut ihre Rollen übernehmen, entfaltet der Humor seine volle Wirkung. Leider fällt die deutsche Synchronisation dagegen etwas ab. Zwar ist sie solide, erreicht aber nicht die Qualität des Originals.

Die Charaktere sind im LEGO-Stil naturgemäß simpler gestrickt als in Horizon Zero Dawn. Erend beispielsweise wirkt ein wenig zu einfältig, doch insgesamt tut dies dem Spielspaß keinen Abbruch. Die charmante Darstellung und der lockere Ton sorgen dafür, dass Fans des LEGO-Humors voll auf ihre Kosten kommen.

Die postapokalyptische Welt bleibt auch im LEGO-Stil schön und zugleich gefährlich. (© Screenshot GIGA)

Action-Adventure mit Bauklötzchen-Flair

Was LEGO Horizon Adventures von vielen anderen LEGO-Spielen abhebt: Es präsentiert sich mehr wie ein klassisches Action-Adventure mit isometrischer Perspektive als die anderen LEGO-Games, die eher auf das Lösen simpler Escape-Room-Rätsel aufbauen. Die Spielzeit für die Hauptstory beträgt etwa acht Stunden, wer Platin-Trophäen und alle Geheimnisse anstrebt, darf mit rund 15 Stunden rechnen.

Die Kämpfe gegen die maschinellen Gegner der Horizon-Welt gehören zu den Highlights im Spielgeschehen. Wie in der Vorlage müsst ihr gezielt auf Schwachstellen der Maschinen zielen, um sie zu besiegen. Der Fokus-Scanner, bekannt aus der Horizon-Reihe, hilft dabei, diese Schwachstellen und nützliche Objekte in der Umgebung aufzuspüren. Allerdings läuft das Zielen aus der Iso-Perspektive eher wie ein Twin-Stick-Shooter ab, was den Kämpfen eine taktische Note verleiht.

Eine kleine Einschränkung ist jedoch die fehlende Ausweichrolle: Ein Dodge-Button existiert nicht, weshalb das Ausweichen durch einfaches Wegrennen erfolgen muss. Das mindert die Dynamik der Kämpfe ein wenig, obwohl es spezielle Geräte gibt, die das Ausweichen unterstützen.

Das Zielen aus der Iso-Perspektive erinnert an einen Twin-Stick-Shooter. (© Screenshot GIGA)

Charaktervielfalt und Upgrades

In LEGO Horizon Adventures könnt ihr zwischen vier spielbaren Charakteren wählen: Aloy, Erend, Varl und Teersa. Jeder hat eine Primärwaffe und eine Reihe von speziellen Fähigkeiten. Aloy und Varl sind Fernkämpfer, während Teersa mit Bomben um sich wirft und Erend mit seinem Hammer im Nahkampf zuschlagen.

Leider ist es im Solo-Modus manchmal frustrierend, dass ihr euch nicht flexibel zwischen Nah- und Fernkampf entscheiden dürft, da jeder Charakter festgelegte Rollen hat. Im Koop-Modus hingegen bietet diese Einschränkung taktische Möglichkeiten, da sich die Spieler perfekt aufeinander abstimmen können.



Das Levelsystem ist gelungen: Jeder Charakter kann durch siegreiche Kämpfe und abgeschlossene Missionen aufsteigen und individuelle Upgrades freischalten. Zusätzlich gibt es universelle Verbesserungen, die allen Charakteren zugutekommen und für Langzeitmotivation sorgen.

Es gibt genügend Upgrades, um euch stetig zu verbessern. (© Screenshot GIGA)

Bau- und Anpassungsoptionen im LEGO-Stil

Zwischen den Missionen dürft ihr euer eigenes Dorf namens Mutterherz ausbauen. Wie von LEGO gewohnt, könnt ihr Gebäude und Strukturen anpassen und eure Siedlung im typischen Bauklötzchen-Stil erweitern. Diese Mechanik verleiht dem Spiel eine entspannende Komponente und macht das Action-Abenteuer noch abwechslungsreicher.

Schwächen im Stealth-Gameplay

Ein weiteres Element, das aus Horizon übernommen wurde, ist das hohe Gras, das für Stealth-Angriffe genutzt werden kann. Bedauerlicherweise ist dieses Feature in LEGO Horizon Adventures nur begrenzt sinnvoll. Nach einem ersten Angriff werdet ihr sofort von allen Gegnern entdeckt, und es ist nahezu unmöglich, sich wieder unbemerkt zu verstecken. Dadurch verliert die Schleichmechanik ihren Reiz und wird eher zur Nebensache.

Die Langhälse sind auch im LEGO-Universum genauso anmutig. (© Screenshot GIGA)

Technische Umsetzung: Nahezu makellos

Was die technische Umsetzung betrifft, überzeugt das Spiel auf ganzer Länge. Es gibt keinerlei technische Probleme, weder auf der PS5 noch auf der PS5 Pro.



Die Optik ist überraschend beeindruckend: LEGO Horizon Adventures zählt definitiv zu den schönsten Spielen auf der PS5, mit detailreichen Umgebungen und fantastischen Lichteffekten. Die verschiedenen Regionen, von üppigen Wäldern bis hin zu kargen Wüsten, sind liebevoll gestaltet und fangen den Look der Horizon-Welt perfekt ein – natürlich im LEGO-Gewand.