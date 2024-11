Kontroverses Meisterwerk nach 5 Jahren auf der Xbox: Fans können sofort sparen

2019 erschien das eigenwillige Open-World-Highlight Death Stranding für die PS4 – doch Xbox-Nutzer gingen fünf lange Jahre leer aus. Nun ist das Sci-Fi-Abenteuer aber endlich auch auf der Microsoft-Konsole erhältlich und Spieler können direkt 50 Prozent sparen.

Death Stranding landet endlich auf der Xbox

Es hat fünf Jahre gedauert, aber endlich können Xbox-Spieler die außergewöhnliche Open World des Sci-Fi-Hits Death Stranding erkunden. Das Spiel von Hideo Kojima ist seit dem 7. November 2024 auf den Microsoft-Konsolen verfügbar und kostet zum Release zudem nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro (im Xbox-Store ansehen).

In Death Stranding streift ihr nach einem apokalyptischen Ereignis durch ein zerstörtes Ödland und transportiert dabei lebenswichtige Ressourcen, um Menschen zu helfen und die zersplitterte Gesellschaft zusammenzubringen. Für sein exzentrisches Epos konnte Kojima unter anderem die Hollywood-Stars Norman Reedus, Mads Mikkelsen und Lea Seydoux gewinnen.

Xbox-Fans feiern Überraschungs-Release

Der Xbox-Release von Death Stranding geschah ohne große Vorankündigung und war somit eine tolle Überraschung für Spieler, die auf Reddit ihr Erstaunen und ihre Freude zum Ausdruck brachten – und hoffen, dass der bereits angekündigte Nachfolger Death Stranding 2 nun ebenfalls für die Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Ist das echt? Kein Witz, ich habe vor ein paar Stunden drüber nachgedacht, wie gut das wäre, wenn es auf der Xbox Series rauskommen würde… Reddit-User Great_Ad_9142

Hab es mir sofort gekauft. Das Angebot ist einfach zu gut. Reddit-User DistributionMost8673

Ich habe mir echt überlegt, mir eine PS5 nur wegen Death Stranding 2 zu kaufen. Jetzt weiß ich, dass ich nur etwas Geduld haben muss. Reddit-User kreteciek

