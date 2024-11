PlayStation-Fans schadenfroh: PS5 Pro lässt Scalper verzweifeln

Beim Release der PS5 hatten Scalper weltweit für lange Gesichter gesorgt und so manchen Gamer mit Mondpreisen zur Weißglut getrieben. Nun wendet sich jedoch das Blatt, denn die unbeliebten Spekulanten bleiben auf der PS5 Pro sitzen und müssen im Preis heruntergehen.

PS5 Pro: Scalper müssen Enttäuschung hinnehmen

Die PS5 Pro mag zwar die leistungsstärkste Konsole der Welt sein, doch dank stabiler Lieferketten und einer insgesamt deutlich geringeren Nachfrage ist die neue Konsole weitläufig bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Saturn verfügbar.

Für Gamer, die sich eine der neuen PlayStation-Konsolen leisten wollen, ist dies natürlich eine gute Nachricht – für Scalper bedeutet es dagegen jede Menge Frust, da sie die gehorteten PS5 Pros nicht zu überteuerten Preisen verhökern können.

Auf eBay finden sich sowohl in der UK als auch in Japan und Deutschland einige Händler, die die PS5 Pro als brandneu für weniger als den UVP von 799 Euro verkaufen – einen Profit schlagen die Scalper damit also nicht heraus.

Zwar versuchen einige Verkäufer, die PS5 Pro für einen Preis zwischen 870 und 1.000 Euro loszuwerden, doch viele Angebote pendeln sich um 760 Euro ein. Im UK waren sie zwischenzeitlich sogar noch etwas günstiger. (Quelle: eBay / VGC)

Viele PlayStation-Fans dürften bei diesem Anblick stille Genugtuung verspüren, schließlich war die Scalper-Situation zum Release der PS5 eine absolute Katastrophe und die gierigen Weiterverkäufer haben sich definitiv keine Freunde in der Community gemacht.

PS5-Scalper konzentrieren sich auf Laufwerk

Leider ist der PS5-Pro-Release damit nicht völlig frei von dem Scalper-Problem. Wegen Sonys Entscheidung, die Pro-Konsole ohne Disk-Laufwerk zu veröffentlichen, ist das Zubehör zu einem gefragten Artikel geworden, was Scalpern nicht entgangen ist.

Momentan ist das Laufwerk bei vielen Shops ausverkauft und wird auf eBay oft zu völlig überteuerten Preisen angeboten.

Ein anderer Zubehörartikel für die PS5 sorgt derzeit ebenfalls für Ärger:

