PS5-Spieler müssen zugreifen: Das Disc-Laufwerk gibt’s fast wieder zum UVP

Die PS5 Pro kriegen Spieler problemlos – beim Laufwerk sah das die letzten Wochen anders aus. Das PS5-Zubehör war lange vergriffen, jetzt ist es wieder auf Lager. Und der Aufpreis zum UVP hält sich immerhin in Grenzen.

Update vom 26. Februar 2025: Wir machen es kurz: Das Disc-Laufwerk für die PS5 Pro und PS5 Slim kriegt ihr bei Otto, MediaMarkt und Saturn verhältnismäßig günstig, wenn auch nicht ganz zum UVP. Bei Otto bezahlt ihr 121,94 Euro + 4,95 Euro Versandkosten (bei Otto anschauen), bei MediaMarkt und Saturn werden jeweils 129,99 Euro aufgerufen – dafür erfolgt die Lieferung aber immerhin frei Haus (bei MediaMarkt anschauen / bei Saturn anschauen). Disc-Laufwerk für PS5 Digital (kompatibel mit PS5 Slim & PS5 Pro) UVP: 119,99 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2025 14:24 Uhr Lesetipp PS5 Slim und Pro: Disc-Laufwerk einbauen – so geht’s

Originalartikel vom 12. September 2024:

MediaMarkt und Saturn haben das PS5-Laufwerk noch im Angebot

Die PS5 Pro wird ab Werk ohne Laufwerk ausgeliefert. Auch wenn die neue Sony-Konsole erst im November im Handel landet, scheinen sich schon jetzt einige PlayStation-Fans auf den Kauf der PS5 Pro vorzubereiten, indem sie sich mit einem Disk-Laufwerk eindecken. Die Nachfrage scheint groß zu sein: Das legt zumindest ein Blick in den PlayStation-Direct-Shop nahe. Dort ist das PS5-Zubehör aktuell nicht verfügbar. Wann Sony wieder Bestellungen annimmt, ist nicht bekannt.

Wer nicht so lange warten will, kann im Moment noch bei Saturn oder MediaMarkt das PS5-Laufwerk ergattern – ganz regulär zum UVP von 119,99 Euro (bei Saturn anschauen). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an.

Disk-Laufwerk für PS5 Digital jetzt ab 129,99 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2025 14:25 Uhr

Für wen lohnt sich die Anschaffung des PS5-Laufwerks?

Ein Blick in den Preisverlauf auf Geizhals zeigt: Der Preis des Laufwerks war bisher sehr stabil – nur selten gab es das PS5-Zubehör mal ein paar Euro günstiger zu ergattern.

Wichtiger Hinweis: Wer sich fragt, ob das PS5-Laufwerk auch mit der PS5 Pro kompatibel ist, den können wir beruhigen. Sony schreibt in einem Blogeintrag, dass dem so sei. Zudem steht auch auf der offiziellen Produktseite des Laufwerks im PlayStation-Direct-Shop Folgendes: „Für den Gebrauch mit PS5-Digital Edition-Konsolen und PS5® Pro-Konsolen“.

Mehr zur Konsole erfahrt ihr in unserem Test zur PlayStation 5 Pro und im folgenden Testvideo:

PS5 Pro im Test: Lohnt sich die neue PlayStation 5? Abonniere uns

