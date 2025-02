Bitter für Erstkäufer: RPG-Flop bekommt bei PlayStation Plus zweite Chance

Dragon Age: The Veilguard wandert schon im März ins Programm von PlayStation Plus und das, obwohl das RPG erst Ende Oktober 2024 erschienen ist. Erstkäufer sind also mal wieder angeschmiert.

Dragon Age: The Veilguard landet bei PS Plus

Sony hat soeben die PlayStation-Plus-Spiele für März 2025 enthüllt. Darunter auch eine echte Überraschung: das RPG Dragon Age: The Veilguard (im PlayStation Store anschauen). Das Fantasy-Rollenspiel kam erst vor wenigen Monaten raus. Das ist natürlich ein herber Schlag für alle Erstkäufer, die zum Release noch satte 79,99 Euro bezahlt haben.

Auf der anderen Seite freuen sich nun alle RPG-Fans, die gewartet haben. So bezeichnen nicht wenige User auf X (ehemals Twitter) den kommenden März als echtes Highlight für PS-Plus-Nutzer.

Dass Dragon Age: The Veilguard (Test) so früh im PS-Plus-Abo landet, spricht allerdings Bände für den Erfolg des Spiels beziehungsweise den Misserfolg. Schon Ende 2024 gab es Meldungen, dass Publisher EA nicht zufrieden mit den Verkäufen sei und auch das Steam-Rating lässt zu wünschen übrig.

Auf Valves Plattform bewerten derzeit nur 69 Prozent aller User das Rollenspiel von Entwickler BioWare als positiv (auf Steam ansehen). Das ist zwar kein Totalausfall, aber auch kein Wert, der der Reihe gerecht wird. Immerhin gilt insbesondere der erste Teil von 2009 als RPG-Meilenstein.

Noch mehr Spiele-Nachschub für PS-Plus-User

Neben dem Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard landen aber auch noch zwei gänzlich andere Spiele im Katalog von PlayStation Plus. So können sich PS5-Besitzer zum Beispiel auf Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (im PlayStation Store ansehen) freuen, die 13 Retro-Spiele der berühmten Schildkröten vereint.

Alternativ wartet noch Sonic Colors: Ultimate (im PlayStation Store ansehen) auf PS-Plus-Abonnenten. In bester Sonic-Manier rennen die Spieler in diesem Action-Adventure in einem irren Tempo durch bunte Level und sammeln dabei kostbare Ringe und Items ein.

Alle drei PS-Plus-Spiele können sich Abonnenten im Zeitraum vom 4. März 2025 bis zum 31. März 2025 gratis sichern (Quelle: PlayStation Blog).

